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Вертолёт на Камчатке опрокинулся при посадке

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Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Ещё один инцидент с вертолётом на Камчатке: частное судно Sud-Aviation Gazelle при посадке завалилось на бок. Спасатели работают на месте, чтобы не допустить пожар.

Как сообщает 27 сентября РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС, ЧП случилось около 23-го километра трассы Елизово — Паратунка в Елизовском муниципальном районе. Предположительно, в момент посадки под шасси ушёл грунт, и вертолёт опрокинулся. По предварительным данным, в салоне был только пилот, никто не пострадал.

После крушения вертолёта Ка-27 найдены погибшими все пятеро членов экипажа. «В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены», — цитирует ТАСС источник в авиационных службах региона.

Ка-27, по информации ТАСС, принадлежит ФГКУ «Пятый авиационный отряд», относящемуся к ФСБ России и базирующемуся в Камчатском крае. Вертолёт в ночь на пятницу разбился у горы Острой. Его обломки также обнаружены.

Кроме того, 27 сентября МЧС отчиталось об окончании работ на месте крушения самолёта Ан-26 на горе Хребтовая в Хабаровском крае.

Фото: МЧС РФ
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12 августа на Камчатке вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро в условиях сильного тумана. На борту находились три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Фото: МЧС РФ

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Опрокидываются, обычно, когда лопастью что-то задевают. Возникающий реактивный момент никаким вентилятором уже не компенсируешь.
VVM1962
Деградация полнейшая. Самолёты, корабли, автомобили, коммунальщики, ......... власть.
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