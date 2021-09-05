«Вертолёт выкатили на мель», — сообщает источник «Фонтанки» на Камчатке 5 сентября. В какой-то момент за операцией наблюдал медведь, вышедший на берег.
18 августа из вертолёта достали последних погибших, и началась работа по его подъёму. Его вытаскивали поэтапно в течение недели. Для этого были оборудованы понтоны, планировалось использовать грузовой вертолёт. Мешало, в частности, то, что шасси зарывалось в грунт. Затем решили надуть понтон внутри корпуса. В финале задействованы машина с краном — чтобы погрузить и увезти разбитый Ми-8.