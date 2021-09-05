Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа в условиях сильного тумана и затонул на глубине около 110 метров в полукилометре от берега. На борту находились три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов. Их очень оперативно подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Тела восьми погибших, в том числе мальчика из Петербурга, достали на берег к 18 августа. Вертолёт решено было поднять, в том числе, из соображений экологической безопасности. Операция проходила со множеством сложностей.