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Разбившийся на Камчатке вертолёт подняли из воды на глазах у медведя

Вертолёт Ми-8, упавший вместе с петербуржцами на борту в Курильское озеро, почти целиком подняли на поверхность.

«Вертолёт выкатили на мель», — сообщает источник «Фонтанки» на Камчатке 5 сентября. В какой-то момент за операцией наблюдал медведь, вышедший на берег.

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18 августа из вертолёта достали последних погибших, и началась работа по его подъёму. Его вытаскивали поэтапно в течение недели. Для этого были оборудованы понтоны, планировалось использовать грузовой вертолёт. Мешало, в частности, то, что шасси зарывалось в грунт. Затем решили надуть понтон внутри корпуса. В финале задействованы машина с краном — чтобы погрузить и увезти разбитый Ми-8.

Вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро утром 12 августа в условиях сильного тумана и затонул на глубине около 110 метров в полукилометре от берега. На борту находились три члена экипажа, гид и 12 туристов из Петербурга и Москвы. Из шести петербуржцев спаслись трое, всего выплыть смогли восемь человек: два члена экипажа, экскурсовод и пять туристов. Их очень оперативно подобрали инспекторы Кроноцкого заповедника. Тела восьми погибших, в том числе мальчика из Петербурга, достали на берег к 18 августа. Вертолёт решено было поднять, в том числе, из соображений экологической безопасности. Операция проходила со множеством сложностей.

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Комментарии (3)

chip1
А еще лисы, белки, зайцы и многие другие обитатели леса смотрели как человек с неба навернулся, заголовки статей на Ф. конечно прикольные)
Владислав М
Интересно, за чей счёт вся эта работа по подъёму тел и железа, экспертизы и пр.?
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