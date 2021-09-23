автор фото Владимир Андреев / URA.RU/TASS Поделиться Поделиться







Валентина Матвиенко снова показательно комментирует выборные ноу-хау. Когда-то она пророчески анонсировала распространение трехдневного голосование на все виды плебисцита, а теперь заявила, что электронное голосование (ДЭГ) может быть введено повсеместно к 2024 году. Между тем история с долгим подсчетом голосов в Москве и их перепроверкой вручную, над которой иронизируют даже на федеральных телеканалах, заведомо придает технической истории скандальный контекст. «Фонтанка» спросила у политтехнологов и политологов, помешает ли это реализовать прогноз Матвиенко.



Автор: Совет Федерации / YouTube

Евгений Минченко, политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»



Евгений Минченко Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







— Успешен ли эксперимент с ДЭГ на всеобщих парламентских выборах (в 2021 году электронное голосование проводилось в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и в Москве. — Прим. ред.)? Я бы сказал, что успешность относительная, учитывая скандал в Москве. Думаю, что во многом решение будет зависеть от того, насколько сейчас удастся этот скандал погасить. Насколько коммунистам удастся представить доказательства. Насколько удастся доказать, что сама система ДЭГ не предполагает вмешательства. Является ли в целом идея электронного голосования удачной, сказать не готов. Я бы подождал итогов того, как в публичном плане закончится эта история (утром 22 сентября известный лоббист ДЭГ, главред «Эха» Алексей Венедиктов заявил, что будет перепроверка голосов избирателей, полученных через ДЭГ, днём Мосгоризбирком заявил, что юридический пересчёт невозможен. — Прим. ред.). Можно ли это забыть просто с течением времени, я тоже не знаю. Посмотрим.

Сначала ведь тестировалось в регионах, теперь на федеральных в отдельных регионах. Остаётся ещё 2 единых дня голосования в 2022 и 2023 годах, где ещё это будут тестировать. Зачем этот способ нужен системе? Давайте будем считать, что объяснение про удобство избирателей — правильное. Ну а почему такие идеи озвучивает Матвиенко, так ведь она одно из самых известных публичных лиц власти. А кто должен политически с таким выступать? Несмотря на то что она член руководства партии «Единая Россия», она не по партийной квоте работает. Она представляет регион. Регионы поддерживают. Но ведь вы понимаете, что это не её инициатива? И это не бросок на амбразуру. Почётная миссия озвучивать важные инициативы власти. Как ответит общество? Думаю, что будут протесты.

Александр Кынев, независимый политолог



Александр Кынев Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







— Эта тема обсуждается давно, заявление Матвиенко неуникально. Очевидно, что для власти этот способ голосования удобен. Первоначальное ощущение у власти после этих выборов было, что эксперимент с ДЭГ успешен. Но окончательное решение по 2024 году будет принято, когда будет ясна социология, на мой взгляд. Если мы увидим массовое недоверие по всем опросам, то можно будет говорить о другом дискурсе. Пока чиновники проговорили вслух то, что они хотели сказать и до выборов. Будет ли московский скандал, посмотрим. Пока мы видим резкую негативную реакцию. Но как она скажется на общественном мнении? Думаю, что власть будет реагировать на данные соцопросов об отношении к самой процедуре. Потому что это важный вопрос — легитимности.



Честно говоря, масштаб скандала удивил. Если вы хотите распространить технологию, вы должны вводить её осторожно. Без неприятия и скандалов. То, как это было сделано в Москве… Даже сложно слова подобрать. Настолько хотели эффект «уже сейчас». Диссонанс был заложен изначально между онлайн- и офлайн-голосованием. А потом возникла пауза с подведением итогов. Потом разошлись результаты у депутатов от власти, но не у остальных.

Что касается спикеров, то у нас все наиболее резонансные инициативы выносят с уровня регионов. Идею про отмену графы «против всех» тоже в своё время выносили регионы. Отмену избирательных залогов выносило Заксобрание Пермского края, например. Советская традиция. Всё самое специфическое приносят снизу, а власть как бы ни при чём. Просто поддерживает инициативу региона. Валентина Ивановна периодически выступает с громкими заявлениями. Но далеко не всегда они имеют юридические последствия. Хочу напомнить, что именно она выступала за возвращение графы «против всех». Но введено это было в куцем виде. Только по желанию регионов и только на муниципальных выборах.





Олег Матвейчев, политолог и политтехнолог



Олег Матвейчев Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







— Электронное голосование было и до этого. Просто расширили область применения. Проблема скорее в технике, а не в каких-то экспериментах. Не везде есть техника достаточной мощности. Там, где есть, там и делали. Будет ли вся страна покрыта оборудованием к 2024 году? Будут работать. Я понимаю, что сейчас оппозиция бесится и сомневается. Глупость очевидная. За электронным голосованием следила группа программистов, которых с «Эха» привёл сам Венедиктов. Но, чтобы не всё было в его руках, ключи разъединили. Соединились они только в момент начала подсчёта голосов. Взломать блокчейн невозможно, иначе в мире бы не было криптовалют. Поэтому говорить, что власть там что-то не то сделала, это безумие. Ну а то, что за власть у нас все голосовали электронно, так это потому, что и Путин, и Собянин, и Мишустин голосовали электронно. И они призывали голосовать электронно. Бюджетникам дали приказ всем зарегистрироваться электронно. С начальников потом спрашивали. А оппозиция, наоборот, заявляла, что голосовать электронно не надо, а надо идти всем на участки. Ну что сейчас удивляться, что на участках оппозиционеры выиграли, а в ДЭГ все лояльные за власть. Каждый шёл куда позвали.



Сказать, что всё это сделано под выборы Путина, я не могу. Я ещё 10 лет назад у Чурова выступал на экспертных советах ЦИК о том, что электронное голосование — это будущее. Молодёжь в интернете. Участки — каменный век. Переходить будут все страны на ДЭГ. А мне говорили, что невозможно идентифицировать человека. Но эта проблема решена с помощью Госуслуг. Почему о таком всегда говорят женщины? Мужики тоже много разных заявлений делают у нас. И кто сказал, что это «непопулярные» инициативы? Среди оппозиции это может быть и непопулярно, а среди обычных людей популярно. Когда слушал Терешкову прошлым летом, был юбилей у родственника. Меня родня попросила сказать, остаётся ли Путин дальше. И тут Валентина Владимировна. Я к тому, что и Терешкова, и Матвиенко — народные политики. Их любят.

Дмитрий Орешкин, независимый политолог



Дмитрий Орешкин Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







— Я думаю, что шансы введения ДЭГ по всей стране очень велики, это удобная модель. Судя по всему, что сказала Элла Александровна Памфилова, московский опыт они решили зарубить, потому что он прокололся. Она сказала, что в будущем будут использовать общую платформу для электронного голосования, а на этих выборах их было две. Первая московская, разработанная департаментом информационных технологий Московской мэрии, которую курировал Алексей Алексеевич Венедиктов. А вторая — российская, которая использовалась в шести регионах, она разработана «Ростелекомом». Московская платформа оскандалилась, в частности, из-за того, что Венедиктов настоял на функции переголосования, с тем, чтобы защититься от административного давления. А «Ростелекомовская» работала без проблем. И данные с нее были опубликованы, по-моему, до двенадцати часов ночи. А с московской платформы — мыкались до полудня следующего дня.



Почему каждый раз с заявлениями такого рода выступает то Матвиенко, то Терешкова? Я думаю, им намекают, а они с лету улавливают. Валентина Ивановна очень хорошо понимает, какие ветры дуют. Что выборы 2021 года — это разминка-проверка готовности электоральной машины продемонстрировать правильные результаты в 2024 году. Отработана электронная модель, которую проверить вообще невозможно. Собственно, и бумажные варианты проверить трудно. Если вдруг где-то какой-то суд, обезумевший от свободы, принимает решение пересчитать бюллетени, то, как правило, затапливает подвал, где хранятся эти бюллетени, или случается пожар. Но с электронными еще проще: скачок напряжения, неожиданный выход компьютера из строя или решение Мосгоризбиркома: не надо ничего пересчитывать. Кнопочку нажал, и файла нет.

Клим Чугункин, специально для «Фонтанки.ру»

