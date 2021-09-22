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Пересчёта результатов электронного голосования не будет. В Мосгоризбиркоме заявили, что это невозможно

В Мосгоризбиркоме заявили, что пересчёта итогов дистанционного электронного голосования в столице не будет

В Мосгоризбиркоме заявили, что анонсированный пересчёт результатов электронного голосования невозможен. Об этом 22 сентября заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

«Такой вопрос в принципе нельзя поставить в рамках действующего законодательства. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен», — цитирует представителя избиркома Znak.com.

По словам Реута, после установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчёте голосов. «Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчёта результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита», — отметил он.

Напомним, ранее руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов выступил с заявлением, что результаты дистанционного электронного голосования в столице ещё раз перепроверят.

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Комментарии (6)

07A
Даже проиграть достойно не могут, все тянет куда то пожаловаться. Со школы что ли у них привычка осталась?
Иван 2пырьев
Электронное голосование - еще удобнее, с бумажками и вбросами не надо возиться
Вадим Линин
Единственный способ перепроверить эти результаты - опросить голосовавших. А этого никогда не дадут сделать.
Все остальное - переписывается легко.
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