Пересчёта результатов электронного голосования не будет. В Мосгоризбиркоме заявили, что это невозможно

В Мосгоризбиркоме заявили, что анонсированный пересчёт результатов электронного голосования невозможен. Об этом 22 сентября заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.



«Такой вопрос в принципе нельзя поставить в рамках действующего законодательства. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен», — цитирует представителя избиркома Znak.com.



По словам Реута, после установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчёте голосов. «Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчёта результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита», — отметил он.

