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Венедиктов: Результаты электронного голосования в Москве перепроверят

В Москве еще раз проверят результаты дистанционного электронного голосования

Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами анонсировал перепроверку голосов, отданных в рамках дистанционного электронного голосования.

«Поручаем технической группе сделать пересчёт (голосов ДЭГ)», — цитирует 22 сентября заявление Алексея Венедиктова радиостанция «Эхо Москвы».

Венедиктов также предложил выложить в открытый доступ «графики и элементы по электронному голосованию».

В системе ДЭГ в столице зарегистрировались около 2 миллионов человек. Глава московского штаба отметил, что на электронное голосование практически не было жалоб, однако, например, сторонники оппозиционера Алексея Навального критиковали систему за непрозрачность и задержку с публикацией итогов.

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Комментарии (7)

Ivan3
Как проходило электронное голосование читайте на сайте Новая газета под заголовком"Майоритарная система выборов"
BobCat2
Пересчет электронного голосования - это примерно как расчёт в наличных биткоинах... Там должен быть алгоритм, формулы... Некорректно может быть посчитано только если формула кривая (хотя там просто сумма).
Венедиктов, зачем ты туда полез? Понятно же было, что максимум тобой прикроют прибавки и приписки... Пообещали не объявлять иногентом?
zelf
Да уж, Алексеич... Обосрался ты со своим электронным голосованием.
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