Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами анонсировал перепроверку голосов, отданных в рамках дистанционного электронного голосования.
«Поручаем технической группе сделать пересчёт (голосов ДЭГ)», — цитирует 22 сентября заявление Алексея Венедиктова радиостанция «Эхо Москвы».
Венедиктов также предложил выложить в открытый доступ «графики и элементы по электронному голосованию».
В системе ДЭГ в столице зарегистрировались около 2 миллионов человек. Глава московского штаба отметил, что на электронное голосование практически не было жалоб, однако, например, сторонники оппозиционера Алексея Навального критиковали систему за непрозрачность и задержку с публикацией итогов.
Венедиктов: Результаты электронного голосования в Москве перепроверят
В Москве еще раз проверят результаты дистанционного электронного голосования
Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами анонсировал перепроверку голосов, отданных в рамках дистанционного электронного голосования.