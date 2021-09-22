Матвиенко допустила, что на президентских выборах электронное голосование может быть введено по всей стране

Электронное голосование могут использовать по всей стране на президентских выборах в России в 2024 году. Об этом 22 сентября на брифинге заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



При этом она отметила, что такая технология будет вводиться в регионах по мере их готовности, «спешка не нужна».



«До президентских выборов у нас еще две электоральные кампании. Надеюсь, процесс пройдет успешно, что позволит на всех уровнях выборов использовать электронное голосование», — сказала Матвиенко.

