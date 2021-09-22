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Матвиенко допустила, что на президентских выборах электронное голосование может быть введено по всей стране

Электронное голосование могут использовать по всей стране на президентских выборах в России в 2024 году. Об этом 22 сентября на брифинге заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом она отметила, что такая технология будет вводиться в регионах по мере их готовности, «спешка не нужна».

«До президентских выборов у нас еще две электоральные кампании. Надеюсь, процесс пройдет успешно, что позволит на всех уровнях выборов использовать электронное голосование», — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, оснований утверждать, что при электронном голосовании на прошедших сентябрьских выборах были допущены нарушения, нет. «Но все равно, это очень сложная система, нужно доработать, докрутить, технически дочистить», — сообщила она.

На прошедших в сентябре выборах электронное голосование работало в Москве, а также в Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.

Напомним, ранее руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов выступил с заявлением, что результаты дистанционного электронного голосования в столице ещё раз перепроверят. Однако в Мосгоризбиркоме сообщили, что это невозможно.

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Комментарии (32)

Skazochny
кивнуть перед ТВ головой достаточно.
sha_5e4d8c662c249
Если выборов нет, то всё позволено. (с)
266174151
Ну кто бы сомневался. А предложит его Терешкова.
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