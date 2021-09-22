Цена бензина АИ-95 впервые с конца июля обновила исторический максимум

Биржевая цена АИ-95 в Европейской части России выросла на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля, когда цена поднялась до 60,03 тысячи. Цена топлива этой марки снова начала расти на бирже с 15 сентября и прибавила с этого момента 3,2%, подсчитали в ТАСС.



Бензин АИ-92 тоже подорожал в ходе торгов. 22 сентября его цена поднялась на 0,2%, до 56,21 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд она установила 12 августа, когда достигла отметки в 58 тыс. рублей за тонну.



Цена дизельного топлива на бирже выросла на 0,1%, до 50,07 тыс. рублей за тонну, цена топочного мазута — на 0,6%, до 24,21 тысяч. В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГ) за день подешевела на 1,2%, до 39,53 тыс. рублей.



На фоне роста биржевых цен на бензин Минэнерго предложило правительству в ускоренном режиме запретить экспорт бензина, но от этой идеи отказались. В начале сентября вице-премьер Александр Новак заявил, что никаких рисков роста цен на рынке топлива нет.

