Вице-премьер Новак не видит риска роста цен на бензин в России

Никаких рисков роста цен на бензин в России нет, заявил журналистам 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак.



«Я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она (цена на бензин. — Прим. ред.) будет еще более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка», — подчеркнул чиновник (цитата по «Интерфаксу»).



По словам Новака, экспорт бензина пришлось сократить почти до нуля, хотя полный запрет и не вводили. Один из основных экспортеров — «Сургутнефтегаз» — начал поставлять весь бензин на внутренний рынок. Благодаря этому, говорит вице-премьер, цена на бирже «скорректировалась».

