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Вице-премьер Новак не видит риска роста цен на бензин в России

Никаких рисков роста цен на бензин в России нет, заявил журналистам 1 сентября вице-премьер РФ Александр Новак.

«Я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она (цена на бензин. — Прим. ред.) будет еще более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен и, наоборот, видим тенденцию к восстановлению оптово-розничного рынка», — подчеркнул чиновник (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Новака, экспорт бензина пришлось сократить почти до нуля, хотя полный запрет и не вводили. Один из основных экспортеров — «Сургутнефтегаз» — начал поставлять весь бензин на внутренний рынок. Благодаря этому, говорит вице-премьер, цена на бирже «скорректировалась».

Напомним, в июле и августе цены на бензин Аи-92 и Аи-95 несколько раз били рекорды. Минэнерго рассматривало возможность введения эмбарго на экспорт топлива, однако в итоге от этой меры воздержались.

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Комментарии (10)

Danik
На шелле 95 давно за полтинничек!
Когда начинал водить было 25 или 26!)
И остальные тоже подтягиваются!
Эти одели розовые очки и ничего не видят.
Наибулина им в помощь!
Аппаратчик мокрой классификации
Риск снижения спроса при повышении цены, действительно, невысок. :))
Cashmare
сургутнефтегазу тонко намекнули, что некто с фамилией, похожей на "сечин", настоятельно рекомендует им уйти от экспорта?
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