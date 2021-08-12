Цена бензина АИ-92 обновила на бирже очередной исторический максимум. АИ-95 стремится ввысь

Биржевая цена бензина АИ-92 в европейской части России достигла нового исторического максимума в ходе торгов 12 августа. Как следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, показатель поднялся на 0,82% к предыдущему торговому дню и составил 58 тыс. рублей за тонну.



Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа. Тогда цена АИ-92 поднялась до 57,9 тыс. рублей за тонну.

В то же время цена бензина АИ-95 находится вблизи своих максимумов. На торгах 12 августа она выросла на 0,8% и составила 59,4 тыс. рублей за тонну. Действующий рекорд цена топлива установила 22 июля, когда поднялась до 60 тыс. рублей за тонну.