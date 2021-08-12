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Цена бензина АИ-92 обновила на бирже очередной исторический максимум. АИ-95 стремится ввысь

Биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический максимум

Биржевая цена бензина АИ-92 в европейской части России достигла нового исторического максимума в ходе торгов 12 августа. Как следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, показатель поднялся на 0,82% к предыдущему торговому дню и составил 58 тыс. рублей за тонну.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 августа. Тогда цена АИ-92 поднялась до 57,9 тыс. рублей за тонну.

В то же время цена бензина АИ-95 находится вблизи своих максимумов. На торгах 12 августа она выросла на 0,8% и составила 59,4 тыс. рублей за тонну. Действующий рекорд цена топлива установила 22 июля, когда поднялась до 60 тыс. рублей за тонну.

На фоне роста биржевых цен на бензин Минэнерго предложило правительству в ускоренном режиме запретить экспорт бензина, но от этой идеи отказались.

Подробнее о ситуации на рынке топлива читайте в материале «Фонтанки» «За бензин ответите. Стоит ли ждать резкого подорожания топлива на АЗС».

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Комментарии (27)

f0ntan
Переходите на безбензиновые машины, если цена бензина у вас вызывает стресс. Переводите машину на ГМТ. А потом покупайте электромобиль. Европа через несколько десятилетий вообще откажется от бензиновых машин. И цена бензина на колонке будет интересовать только русских и в третьих странах мира
Dimitry Antonov
На сей раз, в чём причина? Кто виноват?
В сельском хозяйстве уборочная страда началась?
Владислав М
Почему в богатейшей нефтью России бензин дороже чем в США? При этом зарплаты в разы ниже.
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