Бензин на АЗС не подешевеет: власти не стали сдерживать цены

Правительство решило не применять срочных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке, в том числе не вводить запрет на экспорт бензина, что могло бы удешевить бензин в опте, то есть для российских автомобилистов.

Как пишет «Коммерсантъ», Минэнерго в конце июля предложило Белому дому ускорить запрет экспорта бензина,

кроме того, была идея ввести топливные соглашения, как при вице-премьере Дмитрии Козаке в 2018 году. Но на совещании с нефтекомпаниями у профильного вице-премьера Александра Новака было решено не предпринимать резких шагов.

