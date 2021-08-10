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Бензин на АЗС не подешевеет: власти не стали сдерживать цены

Правительство решило не применять срочных мер для стабилизации ситуации на топливном рынке, в том числе не вводить запрет на экспорт бензина, что могло бы удешевить бензин в опте, то есть для российских автомобилистов.

Как пишет «Коммерсантъ», Минэнерго в конце июля предложило Белому дому ускорить запрет экспорта бензина,

кроме того, была идея ввести топливные соглашения, как при вице-премьере Дмитрии Козаке в 2018 году. Но на совещании с нефтекомпаниями у профильного вице-премьера Александра Новака было решено не предпринимать резких шагов.

При этом биржевая стоимость топлива близка к историческому максимуму. Бизнес независимых АЗС, страдающих от высоких оптовых цен, обречён на убыточность: их проблемы остались не решены. По словам собеседников издания, нефтекомпаниям рекомендовано увеличить продажи бензина на бирже, о чем регулярно просят независимые операторы.

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Комментарии (9)

asgard
Что такое заградительные пошлины регулятор видимо старательно забыл. Зачем обсуждать запреты когда есть РЫНОЧНЫЙ механизм
Жора__
Можно подумать, мы рассчитывали на другой результат!))
veteran78
Не , ну а чего ? Понижать что ли ? Всегда хотели опередить Америку ну вот хотя бы в ценах на бензин лидируем.
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