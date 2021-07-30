Минэнерго просит правительство в ускоренном порядке запретить экспорт бензина

Минэнерго обратилось в правительство с предложением ввести запрет на экспорт бензина в ускоренном режиме. Об этом 30 июля заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, пишет ТАСС.



Ранее он уже предупреждал, что такая мера рассматривается из-за роста биржевых цен на бензин. Они несколько раз за последние две недели ставили исторические рекорды. После предупреждения от главы Минэнерго цены незначительно снизились, однако вскоре снова пошли вверх. По итогам торгов 30 июля бензин Аи-95 подорожал на 0,65% (до 58,9 тыс. руб.), а Аи-92 — на 0,36% (57,55 тыс. руб.).

