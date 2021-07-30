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Минэнерго просит правительство в ускоренном порядке запретить экспорт бензина

Минэнерго обратилось в правительство с предложением ввести запрет на экспорт бензина в ускоренном режиме. Об этом 30 июля заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, пишет ТАСС.

Ранее он уже предупреждал, что такая мера рассматривается из-за роста биржевых цен на бензин. Они несколько раз за последние две недели ставили исторические рекорды. После предупреждения от главы Минэнерго цены незначительно снизились, однако вскоре снова пошли вверх. По итогам торгов 30 июля бензин Аи-95 подорожал на 0,65% (до 58,9 тыс. руб.), а Аи-92 — на 0,36% (57,55 тыс. руб.).

Подробнее о ситуации на рынке топлива читайте в материале «Фонтанки» «За бензин ответите. Стоит ли ждать резкого подорожания топлива на АЗС».

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Комментарии (5)

262224921
Смешно так звучит - просят .
А Минэнерго что все это время делало ? Спало?
Steelpain
Дя.. сырьё вывозить кошерней, напрягаться не надо. Только кто его покупать будет? Дешёвая Африка сильный конкурент.
265868251
Уборочная компания уже началась, сегодняшние цены на топливо мы все скоро увидим в ценах на основные продукты питания, а так как осенью выборы то они и спохватились, не зная как это все остановить
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