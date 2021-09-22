Не позволю делать приписки под своей взяткой. Сколько досталось полицейскому из 20 млн

автор фото Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Управление собственной безопасности полицейского главка переступило через амбиции и 21 сентября закрыло своего же оперативника, причем еще и по особо важным делам, — старшего лейтенанта Андреева. Ему вменили сочную взятку в 20 миллионов рублей, а на допросе он сам обалдел от масштаба суммы.

Драма началась со стороны известного в Петербурге бизнесмена, а заодно генерального директора «ГК Монолит» Игоря Константинова. Согласно его финансовому мироощущению, в прошлом году он отдал 20 миллионов кешем за то, чтобы налоговая Петербурга о нем не думала плохо. Посредником в переговорах с где-то там, в налоговой, выступила специалист по решению деликатных вопросов, уверенная во всех отношениях петербурженка Каролина Вальдек-Пирмонт. Она и ужаснула Константинова, рассказав по секрету о чрезмерном рвении налоговиков. (Отчего Каролина сменила славянскую фамилию на княжеско-немецкую — не вошло в наш предмет изучения.)



Предыдущий триллер анонсировался «Фонтанкой» в марте прошлого года. Тогда оперативники «заказного» отдела вынули из «Мерседеса» возле элитного дома на Крестовском острове сына генерала армии — Игоря Константинова. Ему предъявили соучастие в избиении другого бизнесмена. Причем того, кто находился с ним в контрах и кого незадолго до этого так отлупили арматурой, что он до сих пор ходит к лицевому хирургу. Непосредственный исполнитель дал показания на Константинова даже на очной ставке, но после продолжительных раздумий следствие засомневалось, и уголовное преследование в отношении Константинова потихоньку прекратилось.

Схему же решения с «ГК Монолит» изобрел сам оперативник Андреев. Он работает в МВД менее четырех лет, а в УСБ меньше года, но придумал так придумал. Он вспомнил, что в бытность его службы в следствии у него в производстве была какая-то экономическая тема по стройке, и соорудил липовый акт изъятия нужных документов именно из «ГК Монолит».

Процессуально это следственное действие звучит так: выемка документов хозяйствующего субъекта (в данном случае у «ГК Монолит»). Для этого необходимо подготовить постановление и протокол по уголовному делу (в данном случае — от имени несуществующего процессуального лица).



Всем участникам комбинации замысел казался железобетонным — если налоговая запросит нужные ей документы у «ГК Монолит», то они уже изъяты. Ищи-свищи…

Теперь, по версии Следственного комитета Петербурга, получается, что 20 миллионов в сторону Вальдек-Пирмонт ушли, а проблема у «ГК Монолит» не рассосалась (другое дело, что представители компании уверены, что у них и так все чисто, а пошли они на это под нажимом пошлых намеков). Но минусы в результате и в миллионах толкнули Константинова в статус потерпевшего.

По данным нашего издания, на обыске у Андреева коллеги из УСБ нашли чуть ли не флешку с файлом того самого сказочного протокола выемки. В связи с этой оплошностью долго Андреев не молчал. Мудро признав факт и смоделированный им же алгоритм, полицейский взял на себя лишь 150 тысяч рублей. Остальное он назвал чудовищными приписками под своими погонами.

Действительно, 19 миллионов 850 тысяч рублей — неплохие проценты за приятное посредничество. К тому же только на словах Каролина намекала на интересантов в налоговой Петербурга, а письменно взяла паузу. Опыт подсказывает, что и до них вряд ли что-то докатилось.



Если и дальше им стоять на этих показаниях, то взятка Андреева может элегантно превратиться в злоупотребление и превышение, а посредничество Вальдек-Пирмонт — в банальное мошенничество.

Пока же ночь с 21 на 22 сентября оба ньюсмейкера провели в соседних камерах, а завтра их повезут подумать в суд на меру.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

