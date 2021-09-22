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УСБ петербургского главка задержало собственного сотрудника по делу о мошенничестве

В Петербурге по делу о мошенничестве задержали сотрудника полиции

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России проверяли заявление обиженного бизнесмена, а нашли злоумышленника в своих рядах.

Как сообщили 22 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД, в УСБ 2 сентября обратился генеральный директор одной из петербургских компаний. Он сообщил, что на него вышла женщина, которая обещала решить вопрос о прекращении выездной налоговой проверки и процессуального преследования представителей компании. Мужчина передал ей затребованную за «услугу» сумму, а потом решил обратиться в полицию.

«В ходе проверки по заявлению бизнесмена оперативники установили причастность к противоправной деятельности своего коллеги — сотрудника собственной безопасности. По оперативным данным, злоумышленница привлекла сотрудника к совершению преступления», — сообщает ведомство.

В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

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Комментарии (4)

FedorGr
Понять и простить. Зачем злорадствовать. Берут мзду, потому что мала зарплата быть честным. Могли бы давно создать общак, для материального обеспечения бойцов. Они же видят ежедневно, реальную картину мздоимства, их надо беречь от тлетворного влияния коррупции. И не словами, а материальной базой.
DimDimych
А взятка - это разве мошенничество?
kagemusha
Товарищество. Братство. Работайте, братья. Тьфу.
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