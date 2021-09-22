УСБ петербургского главка задержало собственного сотрудника по делу о мошенничестве

Как сообщили 22 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД, в УСБ 2 сентября обратился генеральный директор одной из петербургских компаний. Он сообщил, что на него вышла женщина, которая обещала решить вопрос о прекращении выездной налоговой проверки и процессуального преследования представителей компании. Мужчина передал ей затребованную за «услугу» сумму, а потом решил обратиться в полицию.



«В ходе проверки по заявлению бизнесмена оперативники установили причастность к противоправной деятельности своего коллеги — сотрудника собственной безопасности. По оперативным данным, злоумышленница привлекла сотрудника к совершению преступления», — сообщает ведомство.

