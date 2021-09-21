Фото: скриншот видео с сайта pg.er.ru Поделиться Поделиться







Жениться настолько удачно, что за годовую зарплату 36 тысяч рублей содержать таунхаус бизнес-класса в Репино, быть на карандаше у политтехнологов Евгения Пригожина, менять идеологические предпочтения как перчатки, быть на короткой ноге с председателем избирательной комиссии — это все о нашем 34-летнем герое.

Наутро после выборов кандидат в Госдуму Борис Вишневский повез в избирком на Невском проспекте жалобы на аномальные результаты голосования. По дороге ему позвонили с номера +7 (921) 951–50–81. Неизвестный представился корреспондентом «Фонтанки» и попросил о встрече, для комментария.



«Я привык доверять. Подумал, звонит новый сотрудник», — объясняет свое согласие Вишневский.

У входа в избирком, расположенный в администрации Центрального района, на кандидата напали пятеро. На виду полиции отобрали жалобы, произнесли заученную речь о пятой колонне и продажности в духе единоросса Виталия Милонова, попихали под ребра и велели ехать домой:

«В избирком не попадете».

Мнимый корреспондент «Фонтанки» был в числе напавших. Его опознал Борис Вишневский. На видео, снятом очевидцами с окна администрации района, — последствия стычки. После изгнания Вишневского неизвестные продолжали охранять подступы. Рядом с ними, спиной к экрану, стояли еще два человека. Их роль нам неизвестна, но в нападении они не участвовали.

автор Павел Шапчиц

Изучив архивы политактивистов, когда-либо попадавших в орбиту Смольного, нашли искомое.

Анкета с тем же сотовым номером хранилась в отчетах политтехнологов о работе на выборных кампаниях 2019 года. Данные публиковали медиагруппа «Патриот» под попечительством Евгения Пригожина и центр «Досье».



Фото: центр «Досье» Поделиться Поделиться







Политконсультанты, помогавшие администрации Петербурга в борьбе с оппозицией, составили список 75 человек — ноунеймов, призванных оттянуть на муниципальных выборах голоса у реальных кандидатов.

Одним из них был Максим Гоголин, слушатель школы молодого политика (ШМП) — совместного проекта Смольного и технологов, которых, как считалось, финансировал Пригожин.

Попаданию в провластную тусовку — да и много чему еще — Гоголин обязан удачному сватовству.

«С 2016 года живу в Репино», — писал он в своей предвыборной автобиографии.

Переезд из скромной квартиры в Адмиралтейском районе в таунхаус бизнес-класса в поселке «Кантеле» на Зеленогорском шоссе совпал с женитьбой на уроженке Кемеровской области из обеспеченной семьи. Теща Максима владеет очистными сооружениями райцентра Белово с населением 70 тысяч человек и центром коммунальных платежей. Ежегодная выручка под 100 миллионов в год бизнесу обеспечена.

Максим на новом месте бойко освоился, избив соседа за протечку, зато не пропускал субботники, получил значок отличника ГТО и всячески старался быть на виду. Глава муниципалитета Репино Ирина Лебедева назначила его своим помощником. Не прошла мимо и тогдашний руководитель Курортного района Наталья Чечина. Перспективного политика она включила в общественный совет администрации, дав тому еще одну строчку в резюме. Через год Чечина стала председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии.



В мае 2021 года Максим, имея образование 11 классов, пошел на праймериз «Единой России». Занял предпоследнее место в своем округе, но применение на выборах ему все равно нашли. Гоголина заявили кандидатом в Госдуму от Российской партии пенсионеров.

В декларации Максим указал годовой заработок 36 тысяч рублей в сети магазинов «Светофор» — жестком дискаунтере с очень низкими ценами и минимальными ассортиментом и оформлением. К скромному доходу присовокупил старенький Peugeot и выписку с банковского счета 956 рублей.

В столь скромной декларации «Фонтанка» предполагает предвыборную мистификацию. Гоголин ездит на BMW320, его супруга — на Range Rover Evoque.

Кроме жены, есть еще один актив, делающий Максима, вероятно, чуть богаче.

С 2015 года Гоголин занимает должность президента некоммерческой организации «Фонд развития информационно-коммуникационных технологий». У нее ноль собственных активов, в Минюст Гоголин подает пустую отчетность. И это странно. Фонд имеет регулярные спонсорские поступления от петербуржцев.



Реквизиты НКО Гоголина указаны на сайте танцевальной студии «Жемчужины Петербурга», ежемесячно, в виде переводов, собирающей родительскую плату за детские занятия.

У студии открыты пять филиалов. Месяц посещений стоит 5500 рублей. На Васильевском острове, например, занимаются 88 детей. При аналогичной загруженности филиалов студия собирает по 2,5 миллиона рублей в месяц.

Создатели «Жемчужин Петербурга» — выпускники известного своей универсальностью Гуманитарного университета профсоюзов. В нем есть кафедра хореографии. Половина педсостава танцевальной студии вышла из ГУПа.

Борис Вишневский сравнил напавших с «братками» — за быковатый вид и крепкое телосложение. Как показали выборы, такой политактив нынче востребован, а его происхождение — все то же сотрудничество пиарщиков со Смольным. «Фонтанка» сегодня написала, как близкий к «Единой России» в целом и Виталию Милонову в частности петербуржец Артур Порталенко набирал мордоворотов для силового сопротивления тем, кто заподозрит фальсификацию. Работа оплачивалась. По стечению обстоятельств, Порталенко тоже состоял в составленном политтехнологами списке ноунеймов, которых можно использовать для отпугивания оппозиции от власти, а мордовороты должны были представляться наблюдателями от партии пенсионеров.



Максим Гоголин на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответил. Борис Вишневский обратился в полицию.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

