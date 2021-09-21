«Я очень рад, что мы сможем провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге на новой арене, — заявил после презентации Рене Фазель. — Никогда не забуду 2000 год, когда президент Владимир Владимирович Путин открыл чемпионат мира, который тоже проходил на новой арене. Эта арена прекрасна и сейчас, но теперь у нас будет новая — одна из самых больших, если не самая большая хоккейная арена в мире. И играть на ней будет сборная России, а не ОКР — в 2023 году мы вернемся к нормальной жизни. С нетерпением жду этого. Это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией. Вы знаете, как проводить крупные спортивные события в России».



К 2023 году к чемпионату мира в Петербурге планируется построить и сдать новую арену, рассчитанную на 21,5 тысячи зрителей. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена на экспертизу, составляет 37 млрд рублей.

