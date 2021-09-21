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В Петербурге показали официальный логотип хоккейного чемпионата мира 2023 года. Он отсылает к картине Малевича

В Петербурге презентовали логотип чемпионата мира по хоккею — 2023. Церемония прошла 21 сентября в отеле «Европа».

Логотип создан на основе образа, использованного в картине «Спортсмены» великого русского художника Казимира Малевича, и выполнен в стилистике супрематизма — одного из наиболее влиятельных направлений абстрактного искусства ХХ века.

Фото: Пиотровский Online/telegram
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В торжественном мероприятии приняли участие президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Я очень рад, что мы сможем провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге на новой арене, — заявил после презентации Рене Фазель. — Никогда не забуду 2000 год, когда президент Владимир Владимирович Путин открыл чемпионат мира, который тоже проходил на новой арене. Эта арена прекрасна и сейчас, но теперь у нас будет новая — одна из самых больших, если не самая большая хоккейная арена в мире. И играть на ней будет сборная России, а не ОКР — в 2023 году мы вернемся к нормальной жизни. С нетерпением жду этого. Это будет прекрасный чемпионат мира с прекрасной организацией. Вы знаете, как проводить крупные спортивные события в России».

К 2023 году к чемпионату мира в Петербурге планируется построить и сдать новую арену, рассчитанную на 21,5 тысячи зрителей. Финансовые вложения оценивались в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей. Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена на экспертизу, составляет 37 млрд рублей.

Фото: Пиотровский Online/telegram

В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее не повод расторгать контракт. Московский районный суд 17 февраля 2021 года зарегистрировал дело о гибели рабочего. Подробнее об этом — здесь.

«Фонтанка» сняла фильм, посвященный годовщине обрушения.

В конце декабря 2020 года стало известно, что новую арену будет строить группа компаний «ГОРКА», с которой концессионер подписал договор генподряда. Концепции фасадных решений были представлены в конце января.

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