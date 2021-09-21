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«Мы обеспечиваем ценовую и финансовую стабильность». Центробанк против введения ответственности за рост ВВП

ЦБ выступил против своей ответственности за рост ВВП

Закрепление за Банком России ответственности за рост экономики размоет его основные функции, заявил зампредседателя ЦБ Сергей Швецов. Заместитель Эльвиры Набиуллиной выступил против инициативы сенаторов закрепить за Центробанком ответственность за рост ВВП в России.

«Не бывает ответственности без инструментов. Я понимаю, какие у Центрального банка есть инструментарии при достижении ценовой и финансовой стабильности. Мы обеспечиваем ценовую и финансовую стабильность, — цитирует Швецова с заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник, 21 сентября, «Интерфакс». — За нами можно записать все что угодно, но, не дав нам инструментарий, это будет только декларация, которая только ухудшит ситуацию, потому что сегодня есть понимание ответственности правительства, есть понимание ответственности Центрального банка. В совокупности мы создаем условия для предпринимательства. Мы в оркестре играем скрипку, а вы нас предлагаете закрепить за весь оркестр».

Представители обеих палат российского парламента регулярно ищут баланс между достижением цели по инфляции и поддержанием экономического роста, напоминает информагентство. Парламентарии призывали ЦБ смягчать денежно-кредитную политику для стимулирования развития экономики, поднимали тему высоких процентных ставок в России.

Сергей Швецов призвал сенаторов перестать верить, что экономика страны определяется лишь ключевой ставкой ЦБ.

«В этом случае правительство просто было бы не нужно. Все центральные банки это делают, но везде разная ситуация. Все-таки определяющими для развития экономики являются условия, деловой климат, в которых экономика живет, отношение к тому же предпринимательству», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

10 сентября Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75 % годовых. В июле ЦБ впервые с декабря 2014 года повысил ставку сразу на 1 %до 6,5 % годовых. В апреле ставка увеличилась с 4,5 % до 5 %, в июне — с 5 % до 5,5 %.

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Комментарии (7)

f0ntan
И денежная масса, и ВВП разгоняются ростом не наличной денежной массы, а безналичной. Никаких новых наличных купюр в безудержных масштабах ЦБ не печатает. Денежную массу разгоняют коммерческие банки, выдавая свои кредиты, как ипотечные, так и потребительские. Среди которых растет доля невозвратных. Ответственность ЦБ - его политика "льготного" кредитования, которая разогнала рост цен на рынке жилья, увеличив ВВП за счет роста цен недвижимости. А также политика "льготного" кредитования привела к значительному росту безналичной денежной массы, поскольку все ринулись в банки брать ипотечные кредиты. Растет денежная масса - значит растут цены, потому что нет роста объема производства, как жилья, так и всего остального. Политика "льготного" кредитования разогнала инфляцию
FontankaReader
Ну они правы - с фига ли им отвечать за то, чем они не управляют. Их дело - наполнять экономику деньгами, но так, чтобы не разгонялась инфляция, и все.
f0ntan
В статье нет речи о росте экономики. В статье идет речь о росте ВВП. ВВП может расти за счет двух факторов: за счет роста экономики и за счет роста цен, т.е. инфляции. В России ВВП растет только вторым способом. Если все цены, включая на недвижимость, привести к прошлогоднему уровню, т.е. сосчитаем ВВП в ценах прошлого года, то вряд ли у нас будет рост ВВП по сравнению с прошлым годом
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