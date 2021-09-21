«Мы обеспечиваем ценовую и финансовую стабильность». Центробанк против введения ответственности за рост ВВП

Закрепление за Банком России ответственности за рост экономики размоет его основные функции, заявил зампредседателя ЦБ Сергей Швецов. Заместитель Эльвиры Набиуллиной выступил против инициативы сенаторов закрепить за Центробанком ответственность за рост ВВП в России.



«Не бывает ответственности без инструментов. Я понимаю, какие у Центрального банка есть инструментарии при достижении ценовой и финансовой стабильности. Мы обеспечиваем ценовую и финансовую стабильность, — цитирует Швецова с заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник, 21 сентября, «Интерфакс». — За нами можно записать все что угодно, но, не дав нам инструментарий, это будет только декларация, которая только ухудшит ситуацию, потому что сегодня есть понимание ответственности правительства, есть понимание ответственности Центрального банка. В совокупности мы создаем условия для предпринимательства. Мы в оркестре играем скрипку, а вы нас предлагаете закрепить за весь оркестр».



Представители обеих палат российского парламента регулярно ищут баланс между достижением цели по инфляции и поддержанием экономического роста, напоминает информагентство. Парламентарии призывали ЦБ смягчать денежно-кредитную политику для стимулирования развития экономики, поднимали тему высоких процентных ставок в России.



Сергей Швецов призвал сенаторов перестать верить, что экономика страны определяется лишь ключевой ставкой ЦБ.



«В этом случае правительство просто было бы не нужно. Все центральные банки это делают, но везде разная ситуация. Все-таки определяющими для развития экономики являются условия, деловой климат, в которых экономика живет, отношение к тому же предпринимательству», — подчеркнул первый зампред ЦБ.



10 сентября Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75 % годовых. В июле ЦБ впервые с декабря 2014 года повысил ставку сразу на 1 % — до 6,5 % годовых. В апреле ставка увеличилась с 4,5 % до 5 % , в июне — с 5 % до 5,5 % .

