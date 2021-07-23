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«Российская экономика достигла допандемического уровня». Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%

Центробанк повысил ключевую ставку сразу на процент впервые с 2014 года

Совет директоров Банка России принял решение повысить учетную ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5 % годовых. Об этом говорится в заявлении ЦБ, опубликованном 23 июля.

По оценке Центробанка, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. При этом вклад «устойчивых факторов» в инфляцию возрос из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска товаров и услуг.

«Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4 %», — сказано в заявлении ЦБ. Сейчас регулятор прогнозирует годовую инфляцию в 2021 году на уровне 5,7–6,2 %. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2022-м годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 %, считают в Банке России.

ЦБ впервые с декабря 2014 года повысил ставку сразу на 1 % годовых. В апреле ставка увеличилась с 4,5 % до 5 % годовых, в июне — с 5 % до 5,5 % годовых.

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Комментарии (9)

***_555
Экономика растёт, поэтому инфляция тоже растёт. Это еще не Нобелевка?
Alexander 17
Бред какой то....
Brevnault
Совет директоров Банка России не "принял решение", а получил указание повысить учетную ставку и "грамотно обосновать повышение".
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