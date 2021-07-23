«Российская экономика достигла допандемического уровня». Центробанк повысил ключевую ставку до 6,5%

Совет директоров Банка России принял решение повысить учетную ставку сразу на 1 процентный пункт, до 6,5 % годовых. Об этом говорится в заявлении ЦБ, опубликованном 23 июля.



По оценке Центробанка, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. При этом вклад «устойчивых факторов» в инфляцию возрос из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска товаров и услуг.

