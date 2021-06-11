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ЦБ снова повысил ключевую ставку на 50 процентных пунктов — до 5,5%

Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

Совет директоров Банка России снова повысил учетную ставку на 50 процентных пунктов, до 5,5% годовых, на фоне роста инфляции.

Как сказано 11 июня в заявлении регулятора, российская и мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Спрос растет быстрее, чем возможности наращивания предложения, и инфляция превышает прогноз Центробанка. Годовая инфляция в мае ускорилась до 6% после 5,5% в апреле, а по оценкам на 7 июня, показатель вырос до 6,15%.

«Инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние 4 года. Продолжают расти ценовые ожидания предприятий, оставаясь выше локальных максимумов 2019–2020 годов», — сообщает пресс-служба ЦБ.

В апреле 2021 года регулятор впервые с 2014 года повысил ключевую ставку сразу на 50 процентных пунктов — с 4,5% до 5% годовых.

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Комментарии (3)

265114846
Вы бы хоть посмотрели, что такое процентный пункт перед публикацией. ЦБ повысил ставку на 0.5 процентных пункта, а не на 50. Если бы он повысил на 50 процентных пунктов, то ставка была бы 55%.
kоt-obormot
И правильно, пускай народец нищает. Может наконец в мозгах просветлеет, что за 20 лет "стабильности" эти жулики только воровали.
261697121
Вернулись к стабильной 10процентной инфляции. Слава мудрому правителю!
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