ЦБ снова повысил ключевую ставку на 50 процентных пунктов — до 5,5%

Совет директоров Банка России снова повысил учетную ставку на 50 процентных пунктов, до 5,5% годовых, на фоне роста инфляции.



Как сказано 11 июня в заявлении регулятора, российская и мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Спрос растет быстрее, чем возможности наращивания предложения, и инфляция превышает прогноз Центробанка. Годовая инфляция в мае ускорилась до 6% после 5,5% в апреле, а по оценкам на 7 июня, показатель вырос до 6,15%.

«Инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние 4 года. Продолжают расти ценовые ожидания предприятий, оставаясь выше локальных максимумов 2019–2020 годов», — сообщает пресс-служба ЦБ.