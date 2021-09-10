Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75%

Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. Такое решение совет директоров принял на заседании 10 сентября.
Как сказано в сообщении регулятора, во II квартале 2021 года российская экономика вышла на допандемический уровень и возвращается на траекторию сбалансированного роста. Спрос все еще растет быстрее, чем возможности выпуска, инфляционные ожидания банка — высокие.
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в заявлении регулятора.
По его данным, годовая инфляция на 6 сентября составила 6,74%. В августе она поднялась до 6,68% против 6,46% в июле. Центробанк прогнозирует, что годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в 2022 году она снизится до 4–4,5% и дальше будет находиться вблизи 4%.
В июле ЦБ впервые с декабря 2014 года повысил ставку сразу на 1 % — до 6,5% годовых. В апреле ставка увеличилась с 4,5 % до 5 %, в июне — с 5 % до 5,5 %.