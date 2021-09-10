Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75%

Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. Такое решение совет директоров принял на заседании 10 сентября.



Как сказано в сообщении регулятора, во II квартале 2021 года российская экономика вышла на допандемический уровень и возвращается на траекторию сбалансированного роста. Спрос все еще растет быстрее, чем возможности выпуска, инфляционные ожидания банка — высокие.



«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях», — говорится в заявлении регулятора.

