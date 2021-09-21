В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе. Распознать его можно по черной экипировке.
На кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что перед тем, как зайти в здание университета, стрелок открыл огонь про проезжающим мимо автомобилям. Злоумышленник попал на видеорегистратор одной из машин.
Автор: Что случилось? | Казань | Татарстан/vk.com
20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон.
После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Семерых раненых перевезут на лечение в Москву.
Стрелок, студент Тимур Бекмансуров, прооперирован и находится на ИВЛ. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.