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Пермский стрелок палил по машинам, прежде чем зайти в университет

В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе. Распознать его можно по черной экипировке.

На кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что перед тем, как зайти в здание университета, стрелок открыл огонь про проезжающим мимо автомобилям. Злоумышленник попал на видеорегистратор одной из машин.

Автор: Что случилось? | Казань | Татарстан/vk.com

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон.

После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Семерых раненых перевезут на лечение в Москву.

Стрелок, студент Тимур Бекмансуров, прооперирован и находится на ИВЛ. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.

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Комментарии (4)

FalconNitro3
надеюсь выживет нелюдь. Чтобы потом до конца жизни в тюрьме, за полярным кругом в 3погибели сидел в одиночке.
ANTIPUTINIST
Кидался бы снежками или стрелял из водного - водитель бы вышел и всёк. А так даже не свалил автомобилем.
кто-то страшный
А не было б у водилы боязни заехать за превышение самообороны, мог бы давануть утырка, и 6 человек бы остались жить.
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