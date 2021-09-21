В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе. Распознать его можно по черной экипировке.



На кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что перед тем, как зайти в здание университета, стрелок открыл огонь про проезжающим мимо автомобилям. Злоумышленник попал на видеорегистратор одной из машин.

