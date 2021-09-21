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Глава Минобрнауки поблагодарил полицейского, остановившего стрелка в Пермском университете

Глава Минобрнауки Валерий Фальков во время личной встречи поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском госуниверситете. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ.

Фото: Telegram-канал правительства РФ
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«Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция», — заявил Фальков.


Сразу после встречи министр добавил, что «уверенные и профессиональные действия Константина Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей, позволили избежать ещё большей трагедии».

Фото: Telegram-канал правительства РФ

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон.

После шутинга все занятия в Пермском крае отменили. По последним данным, в результате погибли не менее шести человек, еще 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Семерых раненых перевезут на лечение в Москву.

Стрелок, студент Тимур Бекмансуров, прооперирован и находится на ИВЛ. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое.

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Комментарии (4)

alexpv
А почему написано "Стрелок", а не "шутингер", Фонтанка , изменяете себе.
alexadmin
"Вот тебе пятак на водку и катись куды хотишь"
Александр Киселёв
Этот Константby теперь настолько обласкан властью, что наверно готов палить по людям каждый день. Причём на поражение
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