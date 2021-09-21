Глава Минобрнауки Валерий Фальков во время личной встречи поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за то, что он остановил стрельбу в Пермском госуниверситете. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ.

«Я сегодня был на месте трагедии. Понимаю, что во многом определяющей была ваша профессиональная и человеческая позиция», — заявил Фальков.





Сразу после встречи министр добавил, что «уверенные и профессиональные действия Константина Калинина и Владимира Макарова, который помогал эвакуировать людей, позволили избежать ещё большей трагедии».

