С десяток иностранцев увезли от кафе на юге Петербурга после сообщения о массовой драке

«Цветомузыка» случилась у кафе «Чайхана» в Кировском районе Петербурга. После сообщения о массовой драке туда приехало несколько нарядов патрульно-постовой службы, ОВО и ГИБДД. Но нашли только недовольных клиентов.



Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, около трех ночи 20 сентября в полицию поступило сообщение о том, что у кафе на проспекте Маршала Жукова, 60, происходит массовая драка. По словам очевидцев, в ней принимали участие порядка 30 человек. Когда на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, то выяснилось, что около 2:30 ночи заведение закрылось, а клиентов попросили покинуть помещение. Чем они оказались недовольны, и произошел словесный конфликт. Факт драки не подтвердился.

