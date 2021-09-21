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С десяток иностранцев увезли от кафе на юге Петербурга после сообщения о массовой драке

Полиция задержала семь мигрантов после сообщения о массовой драке на проспекте Маршала Жукова

«Цветомузыка» случилась у кафе «Чайхана» в Кировском районе Петербурга. После сообщения о массовой драке туда приехало несколько нарядов патрульно-постовой службы, ОВО и ГИБДД. Но нашли только недовольных клиентов.

Как стало известно «Фонтанке» 21 сентября, около трех ночи 20 сентября в полицию поступило сообщение о том, что у кафе на проспекте Маршала Жукова, 60, происходит массовая драка. По словам очевидцев, в ней принимали участие порядка 30 человек. Когда на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, то выяснилось, что около 2:30 ночи заведение закрылось, а клиентов попросили покинуть помещение. Чем они оказались недовольны, и произошел словесный конфликт. Факт драки не подтвердился.

От кафе в 8 отдел полиции увезли семерых граждан Узбекистана в возрасте от 21 года до 29 лет. У одного из них был накануне день рождения, который, по предварительной информации, мужчины и праздновали.

В отношении доставленных составлены протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудников полиции.

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Комментарии (10)

aah
Все эти случаи и отношение к таким проблемам уже похоже на геноцид российского общества(((
VVM1962
Иностранец!!!!!!
Раньше это называлось сырьём для печки.
Куда катимся?????
мухомор
увезли домой?
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