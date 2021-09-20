Роспотребнадзор хочет ввести лицензии на дезинфекцию после истории с отравлением в московском «Магните»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила поправки в закон, чтобы ввести лицензирование дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ. Об этом 20 сентября сообщает РБК.



Регулировать эту сферу предложили после истории со смертельным отравлением бабушки и внучки в московском «Магните». Рынок дезинфекции и дезинсекции растет все последние годы. В 2019 году он достиг 13,3 миллиарда рублей.

Нововведения могут вступить в силу в 2022 году.

