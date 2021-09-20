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Роспотребнадзор хочет ввести лицензии на дезинфекцию после истории с отравлением в московском «Магните»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила поправки в закон, чтобы ввести лицензирование дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ. Об этом 20 сентября сообщает РБК.

Регулировать эту сферу предложили после истории со смертельным отравлением бабушки и внучки в московском «Магните». Рынок дезинфекции и дезинсекции растет все последние годы. В 2019 году он достиг 13,3 миллиарда рублей.

Нововведения могут вступить в силу в 2022 году.

О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в купленном ими арбузе следы вещества для дезинсекции.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами, рассказали в СК. Приоритетной версией следствие считает нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Назначено более 40 химических экспертиз.

Гендиректор компании «Климовск Дез» Дмитрий Кутьев рассказал о безопасности средства для обработки в «Магните» на Совхозной улице в Москве. После ЧП задержали дезинфектора Антона Котова. Руководитель фирмы уверен, что его сотрудник действовал согласно инструкции.

Суд отправил Котова в СИЗО до 10 ноября. Свою вину мужчина не признал. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух или более лиц»). Котову грозит до десяти лет лишения свободы.

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Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
обещать не значит жениться
265901089
Интересное у нас государство: такой вид деятельности и не было лицензий до сих пор... М-да.. Получалось, что приходи, кто хочешь, трави, чем хочешь... И никакой ответственности.
Swebaka
Так вот почему...
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