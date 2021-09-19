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Как считают голоса, и кто побеждает на выборах в Петербурге – следим в прямом эфире

После завершения голосования, члены избирательных комиссий Петербурга начали считать бюллетени.

«Фонтанка» следит за процессом в формате онлайн и рассказывает, кто побеждает на выборах.

Пока по результатам экзитполов побеждает «Единая Россия», также стали известны первые итоги голосования по КОИБам: там видна ожесточенная борьба кандидатов от «партии власти» и оппозиционеров.

17, 18 и 19 сентября в Петербурге прошли выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длилось три дня. Часть горожан также выбирали депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент были в смешанном формате: половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу восемь, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвовали восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму, помимо перечисленных, ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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Комментарии (4)

Валерий Мазнев
Три ХА-Ха...Ну кому может это быть интересно? Кто -то сомневался в победе "Едросов"?
zlopopik
Я кого ни спрашивал - никто за ЕР не собирался голосовать. Но 60 процентов, им, скорее всего дадут. Дальше будет отторжение.
Клаустрофобик
Кто считает голоса?)))А потом уже как.Об косяк.
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