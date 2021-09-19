Данные экзитпола: в 214-м Северо-Восточном избирательном округе побеждает «Единая Россия» с 29,7% голосов

На выборах в Госдуму в Петербурге побеждает «Единая Россия», следует из результатов опроса на выходе с избирательных участков (exit-poll), проведенного Санкт-Петербургским Социологическим Научно-исследовательским центром (СНИЦ) в 214-м Северо-Восточном избирательном округе.
В голосовании по партийным спискам в округе эта партия набрала 29,7% голосов. На втором месте – КПРФ (21,7%), на третьем – «Справедливая Россия – За правду» (17,5%). Таким образом, две оппозиционные партии «левого» спектра в сумме собирают почти на 10% голосов больше, чем действующая «партия власти», отмечают социологи.
Дебютант «Новые люди», по результатам экзитпола, набирает около 7,5% голосов, примерно, как давно участвующая в выборах ЛДПР. За «Яблоко» отдали свои голоса около 5,7% избирателей округа.
В одномандатном округе с минимальным отрывом лидирует действующий депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия – За правду»), получившая 27,5% голосов. Результат кандидата от «Единой России» Елены Раховой – 26,6%.
По оценкам социологов, явка на выборах в 214-м округе составила 33,8%.