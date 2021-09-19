Утром 19 сентября явка на выборах в Петербурге перевалила за 20%, групповые открепления по-прежнему обеспечивают Госдуме фору перед законодательным собранием. К полудню с трудом добрались до 23%. Возможно, избиратели отсыпаются, как и наблюдатели, которым не давали покоя азартные передвижения ночью на части избирательных участков.
предоставлено «Справедливой Россией»
Члены избиркома 88 пришли на работу ночью
Ксения Лаврова
Куда свежее выглядели «лучшие люди города», пришедшие проголосовать под камеры. Крупных планов удостоились губернатор Александр Беглов, бывший спикер Законадательного собрания Вячеслав Макаров и Борис Вишневский (тот самый).
Несколько вчерашних сюжетов получили продолжение. Кандидат Сорокин, который вчера попал на удушающий полицейскому, косвенно получил от ГИК характеристику «хайпожора», а от МВД — протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.
Наблюдатели Петербурга
Член Центризбиркома Николай Левичев продемонстрировал видеосвидетельства с участков Московского района, где сейфы «уехали из-под видеокамер на несколько часов», назвав это сговором и конфликтом интересов. Глава ЦИК выразила надежду, что главу территориальной комиссии уволят, и увидела в Горизбиркоме «пятую колонну». ГИК не обиделся, но и никакой проблемы в Московском районе не увидел, отказав в удовлетворении жалобы одного из кандидатов.
Несмотря на гневные речи, в целом ЦИК положительно оценивает проходящие выборы. Недействительными, по тем или иным причинам, были по всей стране признаны 7,5 тысячи бюллетеней. А первый «отстрелявшийся» регион — Дальний Восток — похвастался отсутствием существенных нарушений. Петербург, судя по отчету ЦИК, не входит в число шести регионов, где были зафиксированы вбросы. Впрочем, зафиксировать — это поймать метателя за руку, а, например, член комиссии купчинского избирательного участка № 2151 Дарья Теплова считает, что нашла свидетельство постфактум, когда из урны извлекли плотную стопку бюллетеней.
К вечеру градус голосования растет. Под горячую руку попадают наблюдатели, на которых составляют типовые заявления.
Не успел Горизбирком порадоваться, что журналистов на этих выборах не обижают, как началось. Сперва с участка попросили корреспондента Zaks.ru, а затем уже целая группа журналистов столкнулась с противодействием на василеостровском участке № 133.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
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