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Хабаровск уже все, а мы еще вовсю. Как проходит последний день голосования «по-петербургски»

В Петербурге участки для голосования на выборах работают последний день

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
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Утром 19 сентября явка на выборах в Петербурге перевалила за 20%, групповые открепления по-прежнему обеспечивают Госдуме фору перед законодательным собранием. К полудню с трудом добрались до 23%. Возможно, избиратели отсыпаются, как и наблюдатели, которым не давали покоя азартные передвижения ночью на части избирательных участков.

предоставлено «Справедливой Россией»

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Куда свежее выглядели «лучшие люди города», пришедшие проголосовать под камеры. Крупных планов удостоились губернатор Александр Беглов, бывший спикер Законадательного собрания Вячеслав Макаров и Борис Вишневский (тот самый).

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Несколько вчерашних сюжетов получили продолжение. Кандидат Сорокин, который вчера попал на удушающий полицейскому, косвенно получил от ГИК характеристику «хайпожора», а от МВД — протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Наблюдатели Петербурга


Член Центризбиркома Николай Левичев продемонстрировал видеосвидетельства с участков Московского района, где сейфы «уехали из-под видеокамер на несколько часов», назвав это сговором и конфликтом интересов. Глава ЦИК выразила надежду, что главу территориальной комиссии уволят, и увидела в Горизбиркоме «пятую колонну». ГИК не обиделся, но и никакой проблемы в Московском районе не увидел, отказав в удовлетворении жалобы одного из кандидатов.

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Несмотря на гневные речи, в целом ЦИК положительно оценивает проходящие выборы. Недействительными, по тем или иным причинам, были по всей стране признаны 7,5 тысячи бюллетеней. А первый «отстрелявшийся» регион — Дальний Восток — похвастался отсутствием существенных нарушений. Петербург, судя по отчету ЦИК, не входит в число шести регионов, где были зафиксированы вбросы. Впрочем, зафиксировать — это поймать метателя за руку, а, например, член комиссии купчинского избирательного участка № 2151 Дарья Теплова считает, что нашла свидетельство постфактум, когда из урны извлекли плотную стопку бюллетеней.

К вечеру градус голосования растет. Под горячую руку попадают наблюдатели, на которых составляют типовые заявления.

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Не успел Горизбирком порадоваться, что журналистов на этих выборах не обижают, как началось. Сперва с участка попросили корреспондента Zaks.ru, а затем уже целая группа журналистов столкнулась с противодействием на василеостровском участке № 133.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»


«Фонтанка» следит за последним днем голосования в режиме трансляции и новостей. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео.

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Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

17, 18 и 19 сентября в Петербурге проходят выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это первый раз, когда голосование длится три дня. Часть горожан также смогут выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское». Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.

Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25. В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости.

В Госдуму помимо перечисленных — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров. По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

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