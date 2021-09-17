Путин: Разруха в Афганистане после ухода США может подтолкнуть к продаже оружия и наркотиков

Президент России во время выступления на совместном заседании ШОС и ОДКБ прокомментировал ситуацию в Афганистане.
«Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи», — заявил 17 сентября Владимир Путин.
По его словам, покинувшие Афганистан американцы и их союзники оставили после себя «ящик Пандоры». В частности, в стране оказался «целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов».
Путин заметил, что, по оценке ООН, половина афганцев нуждается в гумпомощи. Он также допустил, что ситуация может подтолкнуть к продаже наркотиков и оружия. Глава государства уверен, что США и НАТО должны взять на себя основную долю расходов, связанных с восстановлением страны.
Президент РФ полагает, что Афганистану необходимо помочь обрести мир и стабильность. Путин призвал работать с временным афганским правительством.
Накануне Путин назвал вывод войск США из Афганистана, «мягко говоря, поспешным». Ранее, комментируя ситуацию, он также заверил, что ничего «извне навязать невозможно». Слова российского президента понравились папе римскому.