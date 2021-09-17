Путин: Разруха в Афганистане после ухода США может подтолкнуть к продаже оружия и наркотиков

Президент России во время выступления на совместном заседании ШОС и ОДКБ прокомментировал ситуацию в Афганистане.



«Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи», — заявил 17 сентября Владимир Путин.



По его словам, покинувшие Афганистан американцы и их союзники оставили после себя «ящик Пандоры». В частности, в стране оказался «целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов».



Путин заметил, что, по оценке ООН, половина афганцев нуждается в гумпомощи. Он также допустил, что ситуация может подтолкнуть к продаже наркотиков и оружия. Глава государства уверен, что США и НАТО должны взять на себя основную долю расходов, связанных с восстановлением страны.

