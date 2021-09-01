Папа римский процитировал слова Меркель про Афганистан, но на самом деле это была фраза Путина

«Меня тронуло, что канцлер [Ангела] Меркель <...> сказала в Москве. <...> Надеюсь, перевод правильный: «Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народов», — заявил 1 сентября понтифик в интервью радиостанции Cope . По его словам, Меркель — это «одна из величайших фигур мировой политики», в словах которой он почувствовал «мудрость».

На самом деле эта фраза была произнесена президентом России на встрече с немецким канцлером. «Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — заявил тогда Владимир Путин. Ангела Меркель, в свою очередь, констатировала, что придется вести переговоры с запрещенным в России террористическим «Талибаном»*, так как движение получило «больше поддержки, чем хотелось».

*«Талибан» — признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

