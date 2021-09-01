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Папа римский процитировал слова Меркель про Афганистан, но на самом деле это была фраза Путина

Папа римский Франциск согласился с позицией Владимира Путина по поводу Афганистана

Папа римский Франциск высказался о происходящем в Афганистане, вспомнив о встрече Владимира Путина с Ангелой Меркель.

«Меня тронуло, что канцлер [Ангела] Меркель <...> сказала в Москве. <...> Надеюсь, перевод правильный: «Необходимо положить конец безответственной политике вмешательства извне и построения демократии в других странах, игнорируя традиции народов», — заявил 1 сентября понтифик в интервью радиостанции Cope. По его словам, Меркель — это «одна из величайших фигур мировой политики», в словах которой он почувствовал «мудрость».

На самом деле эта фраза была произнесена президентом России на встрече с немецким канцлером. «Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — заявил тогда Владимир Путин. Ангела Меркель, в свою очередь, констатировала, что придется вести переговоры с запрещенным в России террористическим «Талибаном»*, так как движение получило «больше поддержки, чем хотелось».

*«Талибан» — признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (3)

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...подставил Меркель ))) ....
Dazdraperma
Теперь папе придется заявить, что его неправильно поняли. Что, мол, главное, что он хотел сказать - что Меркель мудрая женщина
Zdobsi
Сегодня день знаний, 1 сентября. А Фонтанка решила загадить всю ленту Путиным. Ну и зачем так глубоко лизать? Фу, какая то мерзость. Или вы так сильно боитесь?
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