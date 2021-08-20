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Путин призвал не навязывать афганцам «сторонние ценности»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили 20 августа Афганистан. Оба лидера сошлись на том, что с талибами* придётся взаимодействовать.

«Это реалии (контроль Афганистана талибами), и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», — заявил 20 августа Владимир Путин.

По его словам, в России хорошо знают Афганистан. Он призвал не навязывать афганцам «сторонние ценности». Путин считает важным не допустить проникновения «террористов всех мастей» в соседние страны.

Ангела Меркель, в свою очередь, сообщила, что талибы «получили больше поддержки, чем хотелось». Канцлер добавила, что с ними придется вести переговоры.

*«Талибан» — признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (2)

Avs7153
Относится ли к сторонним ценностям АК-47?
Dimitry Antonov
Про навязывание сторонних ценностей, он знает, что говорит. СССР пытался там навязать социализм, не получилось.
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