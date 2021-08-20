Путин призвал не навязывать афганцам «сторонние ценности»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили 20 августа Афганистан. Оба лидера сошлись на том, что с талибами* придётся взаимодействовать.

«Это реалии (контроль Афганистана талибами), и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», — заявил 20 августа Владимир Путин.

По его словам, в России хорошо знают Афганистан. Он призвал не навязывать афганцам «сторонние ценности». Путин считает важным не допустить проникновения «террористов всех мастей» в соседние страны.