Путин прокомментировал «мягко говоря, поспешный» вывод войск США и союзников из Афганистана

Президент России рассказал об угрозах региону после ухода американцев и западной коалиции из Афганистана.



«Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов* мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — цитирует 16 сентября Владимира Путина ТАСС.



Во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности российский президент отметил, что после ухода американцев обстановка в регионе несет «по-настоящему острые вызовы и риски».

