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Путин прокомментировал «мягко говоря, поспешный» вывод войск США и союзников из Афганистана

Президент России рассказал об угрозах региону после ухода американцев и западной коалиции из Афганистана.

«Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов* мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — цитирует 16 сентября Владимира Путина ТАСС.

Во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности российский президент отметил, что после ухода американцев обстановка в регионе несет «по-настоящему острые вызовы и риски».

Путин резюмировал, что стороны договорились при необходимости «в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ» для обеспечения безопасности.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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