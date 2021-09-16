Путин прокомментировал «мягко говоря, поспешный» вывод войск США и союзников из Афганистана

Президент России рассказал об угрозах региону после ухода американцев и западной коалиции из Афганистана.
«Сразу после поспешного, мягко говоря, поспешного вывода войск США и их союзников из Афганистана и прихода к власти движения талибов* мы с вами на внеочередном саммите ОДКБ обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране», — цитирует 16 сентября Владимира Путина ТАСС.
Во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности российский президент отметил, что после ухода американцев обстановка в регионе несет «по-настоящему острые вызовы и риски».
Путин резюмировал, что стороны договорились при необходимости «в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ» для обеспечения безопасности.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.