Путин о ситуации в Афганистане: Извне навязать невозможно ничего

Президент России Владимир Путин считает, что США пришли в Афганистане к «нулевому результату». Об этом глава государства заявил 1 сентября во время встречи со школьниками в рамках марафона «Новое знание».



«20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей там. А по сути — внедрять свои нормы и стандарты. Результат: одни трагедии, одни потери. Результат нулевой. Если не сказать — в минус все пошло. А почему? Ответ простой: если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии, подходить с уважением к их традициям. Извне навязать невозможно ни-че-го», — подчеркнул Путин.

