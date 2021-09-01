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Путин о ситуации в Афганистане: Извне навязать невозможно ничего

Путин оценил результаты 20-летнего пребывания США в Афганистане

Президент России Владимир Путин считает, что США пришли в Афганистане к «нулевому результату». Об этом глава государства заявил 1 сентября во время встречи со школьниками в рамках марафона «Новое знание».

«20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовывать людей там. А по сути — внедрять свои нормы и стандарты. Результат: одни трагедии, одни потери. Результат нулевой. Если не сказать — в минус все пошло. А почему? Ответ простой: если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии, подходить с уважением к их традициям. Извне навязать невозможно ни-че-го», — подчеркнул Путин.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что вывод войск из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны.

В Пентагоне 30 августа заявили об окончании вывода американских войск из Афганистана и завершении войны с участием США в регионе. Война в Афганистане для Америки продлилась в общей сложности 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.

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Комментарии (11)

***_555
А, так лукафюрер сам такой умный, значит.
Жора__
Только он, видимо, забыл, как президент Афганистана (как любит говорить плешак:законно избранный) без поддержки штыков сбежал! Понятно, что плешак примеряет всё на себя, но с кем он себя ассоциирует? Со сбежавшим президентом или с захватившими власть террористами?
SSGHQ
Только с Путиным В. В., с Россией!
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