Байден: Уход США из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны

Президент США вечером 31 августа выступил с очередным обращением по поводу ситуации в Афганистане.
Джо Байден назвал операцию по выводу американских войск «невероятно успешной». Он подчеркнул, что при принятии этого решения рассчитывал на 300-тысячную афганскую армию, но ошибся. При этом он ожидал, что может произойти коллапс. США, по словам Байдена, стояли перед выбором — либо идти на эскалацию конфликта, либо покинуть Афганистан. Американский лидер уточнил, что из страны удалось вывезти всех граждан США, которые этого хотели. Остались там не более 200 американцев.
Байден заявил, что уход из Афганистана «завершает эру попыток «переустроить» другие страны».