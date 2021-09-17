Нападение на пожилую клиентку соцтакси в Петербурге обрастает уголовными делами. «Опозоривший город» водитель в изоляторе

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 сентября, накануне в отношении водителя в полиции возбуждено второе уголовное дело — ему вменили побои. Кроме того, дознание квалифицировало его поведение как уголовное хулиганство. Административного протокола за нарушение общественного порядка мужчина также не избежал.
Пострадавшая от его действий 70-летняя жительница Замшиной улицы, инвалид I группы, написала заявление поздним вечером 15 сентября. Вторую половину дня она вынуждена была провести в Мариинской больнице, куда была доставлена бригадой скорой с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
По словам пожилой женщины, около полудня по голове её огрел шофёр социального такси, который приехал на вызов к поликлинике на Кавалергардской улице. Конфликт, а заодно и нарушение правил парковки зафиксировала уличная камера. С более близкого ракурса неадекватное поведение мужчины сняла горожанка, вставшая на защиту пенсионерки. Ей также досталось.
«Фольксваген» соцтакси полицейские остановили в тот же день ближе к полуночи. 57-летнего жителя Гражданского проспекта с армянскими корнями доставили в отдел, в ночь на 17-е число его поместили в изолятор временного содержания.
Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что с компанией-перевозчиком — «Такси-блюз» — подобные инциденты связывают не впервые. Водитель, по словам Ржаненкова, опозорил не только себя, но и весь город. Администрация намерена остановить договор с «Такси-блюз». Следственный комитет возбудил в отношении компании дело об оказании небезопасных услуг.