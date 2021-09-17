Нападение на пожилую клиентку соцтакси в Петербурге обрастает уголовными делами. «Опозоривший город» водитель в изоляторе

Пострадавшая от его действий 70-летняя жительница Замшиной улицы, инвалид I группы, написала заявление поздним вечером 15 сентября. Вторую половину дня она вынуждена была провести в Мариинской больнице, куда была доставлена бригадой скорой с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 сентября, накануне в отношении водителя в полиции возбуждено второе уголовное дело — ему вменили побои. Кроме того, дознание квалифицировало его поведение как уголовное хулиганство. Административного протокола за нарушение общественного порядка мужчина также не избежал.

По словам пожилой женщины, около полудня по голове её огрел шофёр социального такси, который приехал на вызов к поликлинике на Кавалергардской улице. Конфликт, а заодно и нарушение правил парковки зафиксировала уличная камера. С более близкого ракурса неадекватное поведение мужчины сняла горожанка, вставшая на защиту пенсионерки. Ей также досталось.



«Фольксваген» соцтакси полицейские остановили в тот же день ближе к полуночи. 57-летнего жителя Гражданского проспекта с армянскими корнями доставили в отдел, в ночь на 17-е число его поместили в изолятор временного содержания.



Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что с компанией-перевозчиком — «Такси-блюз» — подобные инциденты связывают не впервые. Водитель, по словам Ржаненкова, опозорил не только себя, но и весь город. Администрация намерена остановить договор с «Такси-блюз». Следственный комитет возбудил в отношении компании дело об оказании небезопасных услуг.

