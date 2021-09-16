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«Он опозорил город». Смольный приостановит договор с оператором соцтакси, чей водитель нападал на пожилую клиентку

Комитет по соцполитике Петербурга намерен остановить договор с «Такси блюз»

Администрация города собирается отказаться от услуг компании «Такси блюз», чей водитель накануне поднял руку на клиентку по социальному вызову. С оператором такое не впервые.

Как сообщил «Фонтанке» 16 сентября глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков, это не первый инцидент, который происходит с компанией. «Видимо, какие-то есть особенности при трудоустройстве водителей. Приходят разные люди, — рассказал он. — И тем не менее это обязательство компании, они работают на уникальном рынке, им доверили возможность оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Дважды, по крайней мере при мне, возникает такой инцидент. И мы на этом этапе намерены приостановить отношения с этой компанией, такие условия в наших договорных отношениях присутствуют. Компания должна принять меры и уволить этого водителя. Он опозорил не только себя, он позорил компанию, город и других своих коллег. Ну и, естественно, должен извиниться перед этой женщиной».

В начале 2020 года петербурженка с инвалидностью отсудила у «Такси блюз» 200 тысяч рублей за неудачную высадку из машины. Женщина упала на спину прямо перед театром, испачкалась и вместо ожидаемой от вечера радости получила сотрясение и стресс.

ООО «Такси блюз» зарегистрировано в 2000 году, директором является Иван Вартанов, бенефициаром СПАРК называет Армена Мкртчяна. «Официально аккредитованная транспортная компания при Администрации Санкт-Петербурга, — говорится на сайте предприятия. — Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность клиентов». Поговорить с директором не удалось, так как в момент звонка в компанию он общался с другими журналистами.

Ранее на видео попало нападение водителя соцтакси на пенсионерку. Из объяснений очевидцев следовало, что он грубо и нецензурно торопил немолодую даму, которая спускалась по лестнице поликлиники. Когда она всё-таки села в такси, мужчина стал грубо требовать быстро закрыть дверь. Бабушка попыталась выйти из машины, но агрессор ударил ее по голове и плюнул в лицо. Досталось также и женщине, которая заступилась за пенсионерку.

Полиция задержала водителя. А в рамках уголовного дела по статье 213 (хулиганство) прокуратура начала проверку. Кроме того, Следственный комитет проверяет компанию в части оказания небезопасных услуг.

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Комментарии (40)

nalchik11
Он опозорил город?! Город давно уже позорят чиновники всех мастей и рангов
dedmoroz_5e4d8827384c2
это влиятельная диаспора//
этим позволено плевать на жителей города даже за их деньги/
договор восстановят, когда шум в СМИ поуляжется.
nuga
Все ясно.Кадры набирают из своих.Кумовство до добра не доведёт.
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