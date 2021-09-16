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Пока полиция Петербурга работает с водителем социального такси, напавшим на бабушку-клиентку, СК взялся за проверку компании

СК Петербурга после нападения водителя социального такси на пенсионерку-инвалида начал проверку компании-перевозчика

Доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, начали сотрудники СК после ЧП у поликлиники в центре Петербурга. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку Следственный комитет начал после того, как накануне в СМИ, в том числе и на «Фонтанке», появилось видео с нападением у городской поликлиники № 38 на Кавалергардской улице, 26, водителя социального такси на клиентку-пенсионерку.

«В ходе внезапно возникшего конфликта оскорблял пожилую женщину, являющуюся инвалидом первой группы, а также нанес ей не менее одного удара», — сообщает СК.

Очевидцы рассказывают более подробно: мужчина грубо подгонял бабушку, спускавшуюся по лестнице. Потом стал требовать быстро закрыть дверь машины, когда она села в салон. Когда же пенсионерка попыталась выйти из автомобиля, он плюнул в нее и ударил рукой по голове. Досталось и женщине, вступившейся за пожилую даму: ей прищемили дверью руку, а потом толкнули так, что она упала на землю.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по данному факту организована и проводится доследственная проверка в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает СК.

Ранее проверку начала прокуратура Петербурга. ГУ МВД по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 213 (хулиганство). Водитель социального такси был задержан.

По данным «Фонтанки», мужчина работает в транспортных компаниях не первый год. При этом за последние 8–9 лет на него было составлено как минимум пять десятков протоколов о нарушении ПДД. У мужчины три дочери — 8, 23 и 24 лет. В начале 2000-х он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил торговли.

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Комментарии (11)

stavrosmarauder
как сказал мэдиссон - пойдем старуху бить в лицо....играя в фаллаут 2
Банин
Имхо он плюнул и ударил не когда она "попыталась выйти", а когда уже была на улице (плач же слышен) . Так выглядит будто бы он её не выпускал из автомобили и бил в салоне
265035148
Закрыли- бы его, от греха подальше.
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