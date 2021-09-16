Пока полиция Петербурга работает с водителем социального такси, напавшим на бабушку-клиентку, СК взялся за проверку компании

Проверку Следственный комитет начал после того, как накануне в СМИ, в том числе и на «Фонтанке», появилось видео с нападением у городской поликлиники № 38 на Кавалергардской улице, 26, водителя социального такси на клиентку-пенсионерку.



«В ходе внезапно возникшего конфликта оскорблял пожилую женщину, являющуюся инвалидом первой группы, а также нанес ей не менее одного удара», — сообщает СК.



Очевидцы рассказывают более подробно: мужчина грубо подгонял бабушку, спускавшуюся по лестнице. Потом стал требовать быстро закрыть дверь машины, когда она села в салон. Когда же пенсионерка попыталась выйти из автомобиля, он плюнул в нее и ударил рукой по голове. Досталось и женщине, вступившейся за пожилую даму: ей прищемили дверью руку, а потом толкнули так, что она упала на землю.

