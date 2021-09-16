После нападения водителя социального такси на пожилую пассажирку в Петербурге возбуждено уголовное дело

Как сообщает надзорное ведомство, прокуратура также в ходе своей проверки даст оценку законности деятельности перевозчика и соблюдения им требований безопасности, в том числе при оказании услуг по перевозке пожилой женщины, инвалида первой группы.



Расследование дела, а также проверка прокуратуры находится на личном контроле у прокурора Петербурга Сергея Литвиненко.

