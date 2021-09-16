После нападения водителя социального такси на пожилую пассажирку в Петербурге возбуждено уголовное дело

Как сообщает надзорное ведомство, прокуратура также в ходе своей проверки даст оценку законности деятельности перевозчика и соблюдения им требований безопасности, в том числе при оказании услуг по перевозке пожилой женщины, инвалида первой группы.
Расследование дела, а также проверка прокуратуры находится на личном контроле у прокурора Петербурга Сергея Литвиненко.
Как писала «Фонтанка», инцидент произошел накануне вблизи поликлиники
Когда пенсионерка села в такси, водитель якобы стал кричать на нее и торопить закрыть дверь. Бабушка попыталась выйти из машины, но агрессор ударил ее по голове и плюнул в лицо.
Инцидент попал на видео.
От водителя досталось также и женщине, которая заступилась за пожилую даму: мужчина расцарапал ей лицо, защемил дверью плечо, после чего толкнул на землю и скрылся.
Полиция и комитет по социальной защите Смольного разбираются в ситуации.