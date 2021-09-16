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После нападения водителя социального такси на пожилую пассажирку в Петербурге возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено после того, как в социальных сетях появилось видео с нападением водителя социального такси на клиентку-пенсионерку. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как сообщает надзорное ведомство, прокуратура также в ходе своей проверки даст оценку законности деятельности перевозчика и соблюдения им требований безопасности, в том числе при оказании услуг по перевозке пожилой женщины, инвалида первой группы.

Расследование дела, а также проверка прокуратуры находится на личном контроле у прокурора Петербурга Сергея Литвиненко.

Как писала «Фонтанка», инцидент произошел накануне вблизи поликлиники № 38 на Кавалергардской, 26. По словам очевидцев, пожилая петербурженка спускалась по лестнице, а водитель социального такси подгонял ее из окна автомобиля нецензурной бранью.

Когда пенсионерка села в такси, водитель якобы стал кричать на нее и торопить закрыть дверь. Бабушка попыталась выйти из машины, но агрессор ударил ее по голове и плюнул в лицо.

Инцидент попал на видео.

От водителя досталось также и женщине, которая заступилась за пожилую даму: мужчина расцарапал ей лицо, защемил дверью плечо, после чего толкнул на землю и скрылся.

Полиция и комитет по социальной защите Смольного разбираются в ситуации.

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Комментарии (7)

AlBerkut
И что в итоге будет, видео с 'публичными извинениями' снимут да отпустят на все 4 стороны?
Беззубые все такие, как только эти БЛМы замешаны... 😬😬😬
nuga
Опять употребление слова Якобы в видимом преступлении водилы. Если бы он по башке ударил чиновника и плюнул на него,то без всякого якобы написали заметку.Видимо,это блатное место -водитель соцтакси. Никогда нет в базе на трудоустройство подобной вакансии в службе занятости,многие бы пошли поработать в социальное такси,потому что это доброе дело,за которое ещё и платят.
МиККи
Опять человек кавказкой национальности проявляет неуважение к пожилому русскому человеку. Это что??? Это как??
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