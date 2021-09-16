На кадрах, разосланных 16 сентября главком, видно, как тяжело садится в машину бабушка. И как долго не может закрыть пассажирскую дверь автомобиля. Потом пенсионерка, опять же с трудом, выбирается из машины. После того, как к ней подходит человек, она хватается за голову.

Камеры также зафиксировали и причину нервозности водителя — он припарковался у поликлиники на Кавалергардской вторым рядом.

