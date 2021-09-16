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Полиция Петербурга показала, как соцтаксист «опозорил город», ударив бабушку-инвалида

ГУ МВД опубликовало видео с камер, зафиксировавших нападение соцтаксиста на пенсионерку

На уличные камеры попал конфликт, в ходе которого водитель социального такси ударил бабушку-инвалида. Видео зафиксировало еще и нарушение правил парковки.

На кадрах, разосланных 16 сентября главком, видно, как тяжело садится в машину бабушка. И как долго не может закрыть пассажирскую дверь автомобиля. Потом пенсионерка, опять же с трудом, выбирается из машины. После того, как к ней подходит человек, она хватается за голову.

ГУ МВД по Петербургу и области

Камеры также зафиксировали и причину нервозности водителя — он припарковался у поликлиники на Кавалергардской вторым рядом.

«Фонтанка» писала и показывала с более близкого ракурса неадекватно агрессивное поведение водителя социального такси, которое 70-летняя бабушка, инвалид I группы, вызвала к городской поликлинике № 38. Шофер, подгонявший пенсионерку, сначала плюнул в нее, а потом и ударил по голове. Досталось и женщине, которая встала на защиту пожилой дамы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала 57-летнего водителя с большим количеством штрафов за нарушение ПДД на счету.

Прокуратура и СК проверят компанию по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что это не первый инцидент, который происходит с компанией-перевозчиком — «Такси-блюз». Ведомство собирается отказаться от услуг компании. А про водителя Ржаненков сказал, что «он опозорил не только себя, он опозорил компанию, город и других своих коллег. Ну и, естественно, должен извиниться перед этой женщиной».

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Комментарии (17)

126745288
с большим количеством штрафов за нарушение ПДД на счету.
______
ну и где доблестные ГИБДД и их камеры?
Иван 2пырьев
А если бы он встал по правилам, написали бы статью "Таксист заставил пожилую женщину пройти 2 километра до законной парковки"?
jump
Я ничего не понял из этого видео. И это не такси. Где фонарь оранжевого цвета? Лицензия есть на эту машину?
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