На кадрах, разосланных 16 сентября главком, видно, как тяжело садится в машину бабушка. И как долго не может закрыть пассажирскую дверь автомобиля. Потом пенсионерка, опять же с трудом, выбирается из машины. После того, как к ней подходит человек, она хватается за голову.
ГУ МВД по Петербургу и области
Камеры также зафиксировали и причину нервозности водителя — он припарковался у поликлиники на Кавалергардской вторым рядом.
«Фонтанка» писала и показывала с более близкого ракурса неадекватно агрессивное поведение водителя социального такси, которое 70-летняя бабушка, инвалид I группы, вызвала к городской поликлинике
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала 57-летнего водителя с большим количеством штрафов за нарушение ПДД на счету.
Прокуратура и СК проверят компанию по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что это не первый инцидент, который происходит с компанией-перевозчиком — «Такси-блюз». Ведомство собирается отказаться от услуг компании. А про водителя Ржаненков сказал, что «он опозорил не только себя, он опозорил компанию, город и других своих коллег. Ну и, естественно, должен извиниться перед этой женщиной».