Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании-перевозчика после нападения соцтаксиста на пенсионерку

Доследственная проверка, начатая утром 16 сентября, уже дала свои результаты. СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, следователи установили организацию, в которой работает водитель. Из офиса организации изъяли документацию, представляющую интерес для следствия. А руководство компании вызвано для проведения допроса.



«Также из органов внутренних дел запрошены материалы уголовного дела, возбужденного по вышеуказанному факту по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщает ведомство.

