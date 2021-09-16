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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении компании-перевозчика после нападения соцтаксиста на пенсионерку

Доследственная проверка, начатая утром 16 сентября, уже дала свои результаты. СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, следователи установили организацию, в которой работает водитель. Из офиса организации изъяли документацию, представляющую интерес для следствия. А руководство компании вызвано для проведения допроса.

«Также из органов внутренних дел запрошены материалы уголовного дела, возбужденного по вышеуказанному факту по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщает ведомство.

«Фонтанка» писала и показывала неадекватно агрессивное поведение водителя социального такси, которое 70-летняя женщина, инвалид 1-й группы, вызвала к городской поликлинике № 38. Шофер, подгонявший пенсионерку, сначала плюнул в нее, а потом и ударил по голове. Досталось и женщине, которая встала на защиту пожилой дамы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала 57-летнего водителя с большим количеством штрафов за нарушения ПДД на счету.

Прокуратура и СК проверили компанию по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Глава комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков рассказал «Фонтанкке», что это не первый инцидент, который происходит с компанией-перевозчиком — «Такси-блюз». Ведомство собирается отказаться от услуг компании. А про водителя Ржаненков сказал, что «он опозорил не только себя, он опозорил компанию, город и других своих коллег. Ну и, естественно, должен извиниться перед этой женщиной».

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Комментарии (10)

Иван 2пырьев
А что кто-то успел заявление подать?
266242779
Я так понимаю, из доказательств есть пока только слова некой крикливой тётки с телефоном. Но прокуратура уже возбудилась.
Dim22
Что выборы творят
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