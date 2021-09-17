«Сильный» иммунитет при коронавирусе может только навредить

Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Международная группа ученых опубликовала статью в журнале The Lancet. Они говорят о том, что ранняя массовая ревакцинация может привести к осложнениям — миокардиту и синдрому Гийена-Барре, то есть заболеваниям, которые могут развиваться на фоне ковида. И вообще, поставили необходимость ранней ревакцинации под вопрос.

«Фонтанка» спросила у Александра Полевщикова, доктора биологических наук, профессора петербургского Института экспериментальной медицины, зачем нужно повторно прививаться от разных инфекций вообще и от коронавируса — через полгода.



— Александр Витальевич, зарубежные ученые говорят, что ранняя ревакцинация бессмысленна и даже чревата побочными эффектами.

— В The Lancet представлено мнение авторов статьи и не более того, это не исследование. И кроме того, не всякому печатному слову стоит безусловно доверять. Обсуждать их предположение, на мой взгляд, смысла нет, мы все скоро увидим сами. Я исхожу из исторически сложившихся схем ревакцинации. Возьмем, к примеру, не ковид, а другое вирусное заболевание — клещевой энцефалит: первичная прививка делается 2 раза с интервалом в месяц, потом — через год, потом через три года. И все, кто следовал этой схеме, не болел и не умирал после укуса клеща.

У любой прививочной кампании есть эффективность, хотим мы того или нет. Пример — черная оспа, пандемии которой уносили десятки миллионов жизней. Благодаря всепланетной прививочной кампании, в том числе с ревакцинацией, она была ликвидирована в 1977 году и с начала 1980-х прекратились прививки от нее. Вспомните, как в 1990-е практически остановилась вакцинация и ревакцинация от дифтерии и случилась вспышка заболеваемости. Этим перечень не исчерпывается. Были советские времена, когда, чтобы показать студентам пациента с корью, их собирали со всех вузов сразу: потому что другого случая могло не представиться — кори практически не было. А сейчас сколько ее? На Украине — эпидемия кори. А у нас? Мы даже не знаем сколько человек ее переносят.



— В случае с вакцинацией от коронавируса мы проводим параллель с вакцинацией от гриппа, а она ежегодная. Почему коронавирусом нам предлагают ревакцинироваться через полгода?

— Потому что мы пока не знаем достоверно, как долго держится иммунитет и после болезни, и после прививки, а во время пандемии важна защита. Возможно, это перестраховка, мы это узнаем, когда накопится больше данных. Но честно говоря, я не понимаю, почему мы опасаемся ревакцинации. Ученые опубликовали статью о риске развития синдрома Гийена-Барре и кардимиопатии? Так риск их развития есть и при заболевании ковидом. И кроме того, они говорят только о своих вакцинах — «Модерне» и «Пфайзере», у нас даже аналогичных нет. А когда говорят, что речь идет и об «Астра-Зенеке», созданной по тому же принципу, что и «Спутник V», то мы должны помнить, что они не идентичны. Да, мы пока не все знаем и понимаем, но здравый смысл и опыт предыдущих вакцинаций подсказывают, что ревакцинация нужна, и пока лучше делать повторную прививку через полгода.



— Люди не носят маски, не хотят прививаться, бравируя тем, что до сих пор не заболели, значит, у них «сильный иммунитет» и прививка им не нужна. А что такое этот самый «сильный иммунитет»?

— Беда в том, что в области иммунитета все большие специалисты. «У меня сильный иммунитет — я не заболею» — можно услышать часто. Ерунда, все равно заболеете — инфицирование происходит. Более того, проявления защитной реакции будут сильнее, чем у того, у кого иммунная система слабая. Если у человека сильный иммунитет, его организм бурно реагирует на патоген, тот же вирус, к примеру. Высокая температура, головная боль — свидетельство того, что организм активно борется с вирусом, и вы быстрее поправитесь.

— Поэтому при гриппе и ОРВИ не следует сбивать температуру, если она не выше 38 градусов. Но с коронавирусом другая история — ее надо сбивать, иначе может развиться цитокиновый шторм.

— Продукция цитокинов — критерий уровня повреждения тканей. Чем их больше, тем больше объем тканевого повреждения. Почему стараются снизить температуру? Чтобы уменьшить степень тканевого повреждения, а при многих заболеваниях оно очень сильное, чтобы предотвратить опасные физиологические изменения в организме. Поэтому сказать однозначно: надо сбивать температуру или нет, нельзя — так организм борется с инфекцией, включая защитную реакцию, при которой уровень продукции цитокинов растет. То есть, да, сильный иммунный ответ связан и с цитокиновым штормом, и с другими проблемами. И его обладателю вакцинация, возможно, нужнее, чем тому, у кого иммунитет слабый, потому что прививка приводит организм в состояние готовности к встрече с конкретным вирусом. Мы же не говорим, что прививка на 100% предотвратит заболевание, это не страховой полис, но она его ослабит — снизит уровень повреждения тканей, а значит, улучшит прогноз, сократит сроки заболевания и ускорит выздоровление.



— То есть с коронавирусом мы гасим у человека иммунный ответ — хороший, правильный?

— По сути, да, потому что когда температура зашкаливает, нарушается работа других органов и систем. Обратите внимание, врачи используют противовоспалительные препараты — глюкокортикоиды, останавливающие развитие воспаления и цитокиновый шторм, ослабляя иммунную реакцию. Эта двойственная ситуация, она характерна не только для борьбы с ковидом. Когда у нас ОРВИ или грипп, мы покупаем в аптеке противопростудные шипучки с аспирином или парацетамолом — они противовоспалительные, снижают взаимодействие клеток иммунной системы. Так мы избавляемся от дискомфорта, страхуемся от побочек, но при этом снижаем эффективность работы иммунной системы. Строго говоря, мы сами растягиваем время болезни.

— Получается, что коронавирус для человека со слабым иммунитетом менее опасен?

— Знаете, когда у людей совершенно не работала иммунная система? Во время Ленинградской блокады. На фоне страшного белкового голодания иммунные реакции не развивались, и люди редко болели даже простудными заболеваниями. Так когда иммунная система работает или не работает? Мы хотим не болеть, но в действительности критерии работы иммунной системы — в проявлении болезни: температуре, насморке и кашле.



— Опасения по поводу вакцинации и уж тем более ревакцинации звучат и так: «прививка повысит напряженность иммунитета».

— Это антинаучная глупость несусветная. Иммунная система за сутки перемалывает миллионы антигенов. Все эти росказни про вмешательство прививкой в иммунную систему слушать невозможно — ей все равно, какой вирус попадает в организм, она работает всегда.

«Напряженность», «усиление» иммунитета. Мы не можем его измерить.

И даже если бы у нас были возможности для его измерения, в ситуации с инфекционными заболеваниями это мало что дает. Эффективность иммунизации даже при гриппе, не говоря уже о коронавирусе, пока неизвестна. Потому что измеряем мы только антитела — это относительно просто и доступно. Уровень клеточного ответа измерить сложнее, но тоже можно. Это делали в США и Израиле в ходе исследования поствакцинального иммунитета. Они показали очень странную вещь на примере гриппа — уровень оцененного Т-клеточного иммунитета никак не коррелировал с уровнем защиты у большого числа людей. Никак. То есть Т-клеточный иммунитет по параметрам великолепный, но это не как не совпадало с уровнем заболеваемости гриппом в популяции.

