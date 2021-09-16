Как сообщает 16 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сотрудники Института археологии РАН обнаружили на месте некрополя многочисленные предметы из бронзы и серебра, в том числе фибулы и подвески к рукоятям кинжалов. Были найдены янтарные бусины, предметы вооружения, римские монеты и керамические сосуды. Но самой удивительной находкой оказались почти сто фишек из римского стекла, использовавшихся для популярной в I — IV веках н.э. настольной игры «лудус латрункулорум».

Игра представляет собой нечто среднее между шашками и шахматами. Она была распространена на территории Римской империи и населенных варварами землях современных Германии, Польши и скандинавских стран. «Есть ее многочисленные упоминания у древнеримских авторов, но правила игры неизвестны. Очевидно, что от игроков требовались знания стратегии и определенный азарт», — рассказывает сотрудник Института археологии РАН и руководитель археологических работ Константин Скворцов.

Обычно шарики для «лудус латрункулорум» обнаруживают в количестве 10–30 штук максимум, и такая внушительная комплектация — почти сто фишек, идеально сохранившихся в мешочке и принадлежащих одному человеку, — делает находку уникальной. Кроме того, для Калининградской области это первый случай за 170 лет.

Археологические раскопки ведутся в рамках подготовки территории для строительства участка трассы А-217 «Приморское полукольцо» от подъезда к городу Светлогорск до автомобильной дороги Переславское — Круглово. К изысканиям сотрудники Института археологии РАН приступили в начале августа, и продлятся они не менее шести месяцев. Все найденные артефакты передадут в государственные музеи.