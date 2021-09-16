«Нежелательность» комика Мирзализаде временно приостановлена. Она еще не вступила в законную силу

Распоряжение МВД России о нежелательности въезда в страну комика Идрака Мирзализаде временно недействительно. Его действие приостановил Замоскворецкий суд — пока решение не вступит в законную силу, сообщает 16 сентября в Telegram адвокат Сергей Бадамшин.



7 сентября стало известно, что комик подал иск к российскому МВД — он хочет оспорить запрет на въезд в Россию. Ведомство признало его пребывание в стране нежелательным в конце августа.



В МВД пообещали депортировать Мирзализаде, если он не покинет Россию сам, но его друзья рассказали, что комик уже за границей.

