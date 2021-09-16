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«Нежелательность» комика Мирзализаде временно приостановлена. Она еще не вступила в законную силу

Суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания в России Идрака Мирзализаде

Распоряжение МВД России о нежелательности въезда в страну комика Идрака Мирзализаде временно недействительно. Его действие приостановил Замоскворецкий суд — пока решение не вступит в законную силу, сообщает 16 сентября в Telegram адвокат Сергей Бадамшин.

7 сентября стало известно, что комик подал иск к российскому МВД — он хочет оспорить запрет на въезд в Россию. Ведомство признало его пребывание в стране нежелательным в конце августа.

В МВД пообещали депортировать Мирзализаде, если он не покинет Россию сам, но его друзья рассказали, что комик уже за границей.

Административный арест комику Мирзализаде назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация, и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией». Известные комики России выступили в защиту своего коллеги.

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