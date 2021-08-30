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ТАСС: Комика Мирзализаде собираются депортировать из России. СМИ сообщают, что он уже уехал на родину

ТАСС: МВД обещает депортировать комика Мирзализаде

МВД депортирует из России комика Идрака Мирзализаде, если он самостоятельно не покинет страну. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После признания его пребывания в России нежелательным Мирзализаде обязан выехать из России, в противном случае он подлежит депортации», — уточнил собеседник агентства. И добавил, что вид на жительство комика аннулируется.

При этом Mash со ссылкой на друга Мирзализаде, комика Артура Чапаряна, пишет, что после освобождения из изолятора тот почти сразу уехал на родину — в Белоруссию. «Медиазона» со ссылкой на свой источник уточняет, что сейчас комик находится не в России и не в Белоруссии.

Ранее в МВД сообщили, что приняли решение о «нежелательности пребывания» гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде на территории РФ.

Административный арест комику Мирзализаде назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация, и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией».

Ранее известные комики России выступили в защиту своего коллеги.

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Комментарии (5)

bluxer
Интересно, долго бы я проработал комиком в Азербайджане, пока меня не зарезали :))
sakorol
пускай теперь белорусов стебает
265839943
Его родина Азербайджан. Думайте прежде чем писать.
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