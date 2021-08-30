ТАСС: Комика Мирзализаде собираются депортировать из России. СМИ сообщают, что он уже уехал на родину

МВД депортирует из России комика Идрака Мирзализаде, если он самостоятельно не покинет страну. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«После признания его пребывания в России нежелательным Мирзализаде обязан выехать из России, в противном случае он подлежит депортации», — уточнил собеседник агентства. И добавил, что вид на жительство комика аннулируется.



При этом Mash со ссылкой на друга Мирзализаде, комика Артура Чапаряна, пишет, что после освобождения из изолятора тот почти сразу уехал на родину — в Белоруссию. «Медиазона» со ссылкой на свой источник уточняет, что сейчас комик находится не в России и не в Белоруссии.

