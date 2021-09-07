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Комик Мирзализаде хочет оспорить запрет на въезд в Россию

Белорусский гражданин Идрак Кахин оглы Мирзализаде, пребывание которого в РФ признали «нежелательным», подал иск к российскому МВД. Об этом 7 сентября сообщает ТАСС.

В Замоскворецком суде Москвы подтвердили, что исковые материалы от комика поступили для рассмотрения.

МВД признало «нежелательным» пребывание в России Мирзализаде в конце августа.

Административный арест комику назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация и могут позволить себе быть националистами, а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией».

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Комментарии (8)

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... а как там дела у еврея Слуцкого и его дочери, уже с малолетства поплёвывающей на "Рашку" (c) ?
--- Вилла в Турции, школа в Швейцарии. С чем Леонид Слуцкий идет на выборы
bluxer
Может быть, в Армении его талант комика оценят?
old_rat
А чего так? Если начать говорить правильные шутки, то Батька картофана подбросит на пропитание.
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