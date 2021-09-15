СК просит арестовать проводившего дезинсекцию в магазине, арбузом из которого отравились бабушка и внучка

В Москве Следственный комитет просит суд заключить под стражу 39-летнего сотрудника частной компании, проводившего дезинсекцию в «Магните» на Совхозной улице, арбузом из которого отравилась семья. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.
О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами, рассказали в СК. Приоритетной версией следствие считает нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Назначено более 40 химических экспертиз. Уголовное дело расследуется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).
Ранее гендиректор компании «Климовск Дез» Дмитрий Кутьев рассказал о безопасности средства для обработки в «Магните» на Совхозной улице в Москве. По словам Кутьева, после ЧП задержали дезинфектора Антона Котова. Руководитель фирмы уверен, что его сотрудник действовал согласно инструкции.