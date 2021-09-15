СК просит арестовать проводившего дезинсекцию в магазине, арбузом из которого отравились бабушка и внучка

В Москве Следственный комитет просит суд заключить под стражу 39-летнего сотрудника частной компании, проводившего дезинсекцию в «Магните» на Совхозной улице, арбузом из которого отравилась семья. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



О смерти 15-летней девушки и её 61-летней бабушки стало известно 10 сентября. Предполагается, что они умерли от отравления арбузом, купленным в магазине «Магнит». В крови погибших нашли следы этиленгликоля — популярного вида нефтехимического сырья, который является компонентом для многих промышленных продуктов. Роспотребнадзор также обнаружил в арбузе следы вещества для дезинсекции.