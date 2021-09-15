Петербурженка помешала сыну жить с мёртвой бабушкой в квартире на Тихорецком

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, о трупе в квартире на Тихорецком проспекте полицейским накануне рассказала петербурженка. Около полудня она наведалась к матери и нашла её лежащей ничком на кровати, лицо и уши женщины были в кровоподтёках.
Живущий с бабушкой 31-летний внук заверил, что к её травмам и смерти непричастен. По его словам, пожилая родственница несколько дней назад упала и расшиблась, с его помощью легла на кровать и в какой-то момент скончалась. Дату падения мужчина обозначил обтекаемым «несколько дней назад» и объяснил, что молчал из страха, что виновным сочтут его.
Успокаивался, похоже, спиртным: полицейские увезли его в отдел и составили протокол о появлении в состоянии алкогольного опьянения. Отпускать его пока не торопятся. Мужчина — в камере для задержанных, труп его бабушки направили в морг, чтобы установить причину и время смерти.
Умершая хозяйка квартиры родилась в 1938 году в Ленинграде и, судя по данным из открытых источников, жила в блокадном городе.