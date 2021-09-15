Петербурженка помешала сыну жить с мёртвой бабушкой в квартире на Тихорецком

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, о трупе в квартире на Тихорецком проспекте полицейским накануне рассказала петербурженка. Около полудня она наведалась к матери и нашла её лежащей ничком на кровати, лицо и уши женщины были в кровоподтёках.



Живущий с бабушкой 31-летний внук заверил, что к её травмам и смерти непричастен. По его словам, пожилая родственница несколько дней назад упала и расшиблась, с его помощью легла на кровать и в какой-то момент скончалась. Дату падения мужчина обозначил обтекаемым «несколько дней назад» и объяснил, что молчал из страха, что виновным сочтут его.

