Фото: Кадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Поделиться Поделиться







Обладатель огромного количества регалий, Юрий Норштейн всю жизнь снимает волшебные мультфильмы в неповторимом авторском стиле. Самое известное его произведение — мультфильм «Ежик в тумане». 10-минутный анимационный фильм был создан в 1975 году на киностудии «Союзмультфильм», и до сих пор различные профессиональные опросы отдают ему звание лучшего мультфильма всех времен. «Фонтанка» собрала самые интересные и малоизвестные факты о «Ежике в тумане».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







1. Писатель Сергей Козлов сам позвонил Норштейну и предложил ему поставить мультфильм на один из своих рассказов. Из большого цикла про обитателей Леса режиссер выбрал историю про туман и Лошадь — ему понравилась необычная атмосфера произведения, увлек эффектный образ тумана. Правда, в этой сказке Козлова Медвежонок не появляется. В первоисточнике рассказывается о том, как на Лес спускается туман и Ежик, гуляя в нем, падает в реку. Как и в мультфильме, кто-то невидимый (у Норштейна это большой сом) помогает Ежику добраться до берега — на этом сказка Козлова заканчивается.



2. Скорее всего, на известный зрителю финал Норштейна вдохновила другая сказка Козлова, под названием «Не смотри на меня так, Ежик». Там как раз Медвежонок ищет пропавшего друга, который упал в волчью яму и просидел там неделю. Медвежонку помогает и Филин, возит косолапого на спине в ночных поисках Ежика. Когда Ежик находится, то пребывает в шоке — примерно как норштейновский персонаж в финале мультфильма — он смотрит «тихими глазами» и молчит.

3. Филин в мультфильме следует за Ежиком, как тень. «Он такой же простодушный, только дурной», — описывает этого второстепенного героя Норштейн. По замыслу режиссера последний кадр мультфильма должен снова показывать Филина, который угукает в колодец. Но в хронометраж эти кадры не вместились.

4. Дольше всего создавался образ Ежика. Норштейн вспоминал, что поиск образа героя продолжался, даже когда уже были созданы декорации и начались съемки. Главная претензия режиссера была в том, что у художницы Франчески Ярбусовой (художника-постановщика мультфильма и жены Норштейна, которая много работала в тандеме с режиссером) получались «не ежики, а ежи». Для того чтобы добиться детской манеры рисунка, Франческа рисовала героя левой рукой.



Фото: Кадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Фото: Кадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Фото: Кадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Фото: Кадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Фото: Кадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Фото: ККадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Фото: Кадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Поделиться Поделиться







5. Ежика озвучила актриса Мария Виноградова — именно ее голос принадлежит Дяде Федору из «Простоквашино». Озвучание Медвежонка поручили Вячеславу Невинному. Перед тем как приступить к работе над финалом картины, где запыхавшийся Медвежонок наконец-то находит Ежика, Невинный пробежал несколько километров по студии. На роль рассказчика режиссер пригласил Алексея Баталова, поскольку считал, что тембр актера обладает успокаивающей, «терапевтической» энергетикой.

6. Никто не верил в успех мультфильма, и на комиссии, где Норштейн защищал замысел будущего произведения, его спросили, почему он выбрал для постановки такой скучный рассказ. Режиссер процитировал Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Этот мультфильм часто толкуют как притчу, а реку, в которую падает Ежик, сравнивают с рекой мертвых Стиксом или Летой. «Однажды он попал в туман и вышел другим человеком. Это история о том, как наше привычное состояние внезапно может перейти в катастрофическое под воздействием каких-то обстоятельств, о которых мы не подозреваем, что они существуют», — объясняет сам режиссер.



7. Юрий Норштейн рассказывал, что когда они вместе с Франческой Ярбусовой придумывали, как должен выглядеть главный герой мультфильма, то вдохновлялись «Спасом» Андрея Рублева. Икона передавала дух персонажа, которого хотел добиться Норштейн, сам режиссер называл это «ощущение всемирности героя».

Фото: Скриншот сайта artsandculture.google.com Поделиться Поделиться







8. В мультфильме использованы комбинированные съемки, соединение анимации и видео реальных физических объектов. Так лист, который несется, подхваченный ветром, а потом падает на Ежика, снимали в естественных ракурсах, прикрепив за нитку. Воду в луже, которую Филин взбалтывает лапой, снимали в обычном тазу.

9. Норштейн часто повторяет в интервью, что без оператора Александра Жуковского не родился бы мультфильм. Пройдя учебу на операторском факультете ВГИКа, он оказался в мультипликации по причине тяжелой травмы на съемках документального фильма. Вместе с Норштейном для съемки «Ежика в тумане» он создал авторский съемочный станок с системой ярусных стекол и подвижной камерой. Чтобы Ежик уходил в туман и возвращался из него, стекла отдаляли и приближали к камере. Важную роль играла правильная запыленность стекол. Оператор не разрешал дотрагиваться до них, считая, что лучший фильтр — это естественно появившийся тончайший слой пыли. Когда у режиссера в Швеции спросили о секретах производства, он ответил — у вас так не получится, вы стекла моете.



10. Когда мультфильм получил всевозможные награды и прославился на весь мир, вопросы о нем так надоели его создателям, что появилась поговорка, которой они предупреждали все разговоры о своем знаменитом произведении: «Лучше портвейн в стакане, чем ежик в тумане».

11. Финальный кадр мультфильма выглядит так: на бревнышке сидят справа Ежик и слева Медвежонок. Кадр меняется и показывает героев со спины, опять слева Медвежонок, а справа Ежик. Понятно, что в таком ракурсе они должны были поменяться местами. Норштейн признается, что специально нарушил физическую логику, чтобы кадр не «прыгал».

Фото: Кадр из мультфильма «Ежик в тумане». Режиссер Юрий Норштейн / Youtube.com Поделиться Поделиться







12. В 2013 году Юрий Норштейн хотел сделать «Ежика в тумане» товарным знаком. Ему надоели несанкционированные использования его персонажа: Ежика много печатают на одежде и товарах, используют это словосочетание в брендинге. Но после долгих разбирательств Роспатент, а потом и суд по интеллектуальным правам отказали в признании персонажа общеизвестным в России брендом. Суд пояснил, что представленные фондом материалы подтверждают только общеизвестность персонажа мультфильма «Ежик в тумане», но отказался признать его связь с фондом Норштейна.



Факты собрала Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

