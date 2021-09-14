Мигранты, обвиняемые в убийстве женщины в Подмосковье, не жили в общежитии, у которого люди собрались на народный сход

Мигранты, обвиняемые в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины из поселка Бужаниново под Сергиевым Посадом, не жили в общежитии, у которого прошел народный сход. Об этом 14 сентября сообщает РБК со ссылкой на местную администрацию.



«Двое мигрантов убили женщину, данные мигранты не имеют отношения к самому общежитию, они работают в СНТ (садовое некоммерческое товарищество), строят дом», — рассказали изданию в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского муниципального района.



Власти заявляют, что местные жители пришли к месту максимального скопления мигрантов. Однако у тех, кто проживал в общежитии, было разрешение на работу, в России они находились законно, а полиция регулярно проводила проверки.

