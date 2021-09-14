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Мигранты, обвиняемые в убийстве женщины в Подмосковье, не жили в общежитии, у которого люди собрались на народный сход

Мигранты, обвиняемые в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины из поселка Бужаниново под Сергиевым Посадом, не жили в общежитии, у которого прошел народный сход. Об этом 14 сентября сообщает РБК со ссылкой на местную администрацию.

«Двое мигрантов убили женщину, данные мигранты не имеют отношения к самому общежитию, они работают в СНТ (садовое некоммерческое товарищество), строят дом», — рассказали изданию в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

Власти заявляют, что местные жители пришли к месту максимального скопления мигрантов. Однако у тех, кто проживал в общежитии, было разрешение на работу, в России они находились законно, а полиция регулярно проводила проверки.

13 сентября в Бужаниново пропавшую местную жительницу нашли мёртвой. По горячим следам удалось задержать подозреваемых, это двое граждан одного из соседних государств. Им предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве. После того как женщину обнаружили, жители Бужаниново вышли на стихийный несанкционированный народный сход, обвиняя мигрантов. Сход закончился ночью 14 сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после народного схода распорядился «незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе».

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
начинается изящный художественный свист через вбросы в СМИ
Mikkä Karhunen
скоро выяснится,что и не мигранты они были...
Skazochny
и что? что это меняет?
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