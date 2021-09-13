Дорожно-транспортный блок Смольного в новой версии бюджета получил дополнительно более 6 млрд рублей

Согласно опубликованному 13 сентября проекту, лишний миллиард КРТИ выдан на реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одновременно на идентичную сумму — 1,4 млрд рублей — снижаются собственные расходы города на развитие транспортной инфраструктуры, и растут отчисления из федерального резервного фонда.

В проекте корректировки городского бюджета 2021–2023 расходы комитета по транспорту в текущем году вырастают на 5,3 млрд рублей. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры получил 1 млрд.

Дополнительные расходы комитета по транспорту (в текущей версии бюджета они составляют 53,4 млрд рублей), составляют 5,3 млрд. Вся эта сумма — увеличение субсидий транспортным предприятиям на перевозку пассажиров. Ранее «Фонтанка» рассказывала, какую субсидию закладывали изначально в бюджет 2021 года. Расходы транспортников покрываются из двух источников: бюджетные субсидии и выпуск от пассажиров. Увеличение субсидии означает, что либо фактические расходы предприятий оказались выше запланированного, либо пассажиропоток — ниже.

«Фонтанка» писала, что доходы бюджета радикально превысили ожидания, в связи с чем комфин предлагает снизить дефицит в 2021-м в 25 раз.

О том, какие расходы заявили перевозчики на следующий год и какие тарифы на проезд предложил Смольный — читайте в материалах «Фонтанки».