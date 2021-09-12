Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины на Торфяной дороге в Петербурге

Задержанный — 25-летний охранник одной из городских больниц. Оперативники пришли к нему домой на улицу Уточкина.



«По оперативным данным, между потерпевшей и предполагаемым виновником ее гибели на улице возник случайный конфликт. В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — добавили в полицейском главке.



Двумя днями ранее, напомним, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшую 6 сентября управляющую магазином сувениров. Тело лежало в кустах недалеко от её дома. У убитой зафиксировали множество ножевых ранений в область груди, шеи, живота. Голова трупа была обмотана курткой, брюки спущены. Рядом лежали футболка, нижнее белье и сумка. Предполагаемый убийца попал на видео с камеры наблюдения.

