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Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве женщины на Торфяной дороге в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого убийцу 51-летней управляющей магазином, труп которой нашли в кустах на Торфяной дороге. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный — 25-летний охранник одной из городских больниц. Оперативники пришли к нему домой на улицу Уточкина.

«По оперативным данным, между потерпевшей и предполагаемым виновником ее гибели на улице возник случайный конфликт. В настоящее время задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — добавили в полицейском главке.

Двумя днями ранее, напомним, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли пропавшую 6 сентября управляющую магазином сувениров. Тело лежало в кустах недалеко от её дома. У убитой зафиксировали множество ножевых ранений в область груди, шеи, живота. Голова трупа была обмотана курткой, брюки спущены. Рядом лежали футболка, нижнее белье и сумка. Предполагаемый убийца попал на видео с камеры наблюдения.

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Комментарии (16)

nuga
Очередная оскорбленная деточка.Надо публиковать фото его и родителей.
266158300
ну с ума сойти, убийство с износом комментаторы умудряются оправдывать оскорблением, прям хоть сейчас бери на карандаш моральных уродов
serglaz
Второй раз за трое суток плюсую ментам. Если повязали того, кого надо, то - просто отличный результат. А какого цвета шерсть на этом упыре, мне в общем-то наплевать.
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