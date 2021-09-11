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Управляющая магазином найдена в кустах на Торфяной дороге с ножевыми ранениями и без одежды

Волонтёры нашли в Петербурге убитую раздетую женщину

Поиск пропавшей 51-летней жительницы Петербурга завершился рядом с её домом в Приморском районе. Волонтёры нашли тело в кустах на Торфяной дороге. Женщина исчезла четыре дня назад.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, пропавшую управляющую магазином «Сувениры» обнаружили в ночь на субботу. Жительница Торфяной дороги погибла насильственной смертью от множественных ножевых ранений в область тела и шеи. Труп лежал в кустах, одежды на нём не было.

Тело направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

PapaKarlo
А зачем раздевать еще ? Изверги...
Капитан Очевидность2
"Волонтёры нашли тело в кустах на Торфяной дороге"

Торфяная дорога - это же, вроде, не самые заброшенные места в городе? Вполне обычные пейзажи?
Капитан Очевидность2
"Управляющая магазином найдена..."

Традиционный риторический вопрос к горе-писакам Ф.
А если написать, что просто "женщина найдена..."? Зачем писать в заголовке про управляющую? Это что, что-то значит в данном случае?
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