Управляющая магазином найдена в кустах на Торфяной дороге с ножевыми ранениями и без одежды

Поиск пропавшей 51-летней жительницы Петербурга завершился рядом с её домом в Приморском районе. Волонтёры нашли тело в кустах на Торфяной дороге. Женщина исчезла четыре дня назад.



Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, пропавшую управляющую магазином «Сувениры» обнаружили в ночь на субботу. Жительница Торфяной дороги погибла насильственной смертью от множественных ножевых ранений в область тела и шеи. Труп лежал в кустах, одежды на нём не было.



Тело направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

